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Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную

16 октября 2021, 11:06

Как правильно вырезать и сделать тыкву из бумаги на Хэллоуин - в материале Главреда.

Тыква на Хэллоуин
Тыква на Хэллоуин / 24tv.ua

Хэллоуин 2021 не за горами и многие задумываются о том, как можно декорировать свое жилище в канун Дня всех святых. Самый известный символ праздника темных сил – тыква. Главред разобрался, как сделать тыкву на Хэллоуин разными способами и приобщится к магической атмосфере праздника.

О том, чем себя занять в день разгула нечистой силы и как не навлечь на себя беду, читайте в нашем материале: Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Тыква на Хэллоуин – один из наиболее популярных символов. Овощ с устрашающими гримасами также называют "светильником Джека" - Jack‑o’-lantern. У него есть своя история. Согласно легенде, пьяница Джек дважды обманул дьявола и не был допущен ни в рай, ни в ад. Он был вынужден скитаться по земле и освещать себе путь тлеющим угольком.

Древние кельты в канун Дня всех святых использовали светильники из репы. Традиция украшать дом тыквенными фонарями зародилась в США и с тех пор разошлась по всему миру. Декорировать свой дом можно лампой из тыквы, а также сделав ее из бумаги. А еще фонарь Джека можно нарисовать с детьми.

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Как вырезать тыкву на Хэллоуин

Декорировать дом оригинальным фонарем из тыквы проще простого. Это станет увлекательным занятием для каждого члена семьи.

  • Выбирайте овощ без видимых повреждений. Размер зависит от ваших предпочтений.
  • Срежьте верхнюю часть тыквы, примерно одну треть. Можно вырезать ровно или зигзагами. С крышки нужно срезать мякоть.
  • Уберите мякоть и волокна из овоща. Аккуратно срезайте мякоть со стенок, стараясь не повредить их. Не нужно стремиться к ровной внутренней поверхности, однако следите за толщиной стенок – она должна быть около 1,5 см.
  • Удалив мягкую часть, принимайтесь вырезать гримасы. Предварительно маркером нарисуйте глаза, рот и нос. Можно воспользоваться шаблонами. Рот не должен быть слишком широким – тыква может развалиться.
  • Острым ножом вырезайте мелкие детали – нос, глаза, брови, уши.
  • Протрите тыкву бумажными полотенцами внутри и снаружи, поставьте внутрь небольшую свечу и накройте крышкой. Фонарь Джека готов!

Как сделать тыкву из бумаги

Украсить дом можно также страшными тыквами, сделанными из бумаги или плотного картона. Особенно это занятие придется по душе детям. Такую поделку можно смело отнести в школу или детский сад.

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Хэллоуин 2021
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