Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

Почему на Хэллоуин принято носить одежду наизнанку, разобрался Главред
Хэллоуин 2021 – праздник, который набирает популярность во всем мире. Разгул нечистой силы и костюмированные вечеринки, угощения и тыквы со страшными гримасами повсюду. Именно так 31 октября будут отмечать Хеллоуин 2021 практически в каждом уголке земного шара.
О других праздниках второго месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
Хэллоуин: история и традиции праздника
Всем известный праздник Хэллоуин имеет еще одно название – Самайн. Первыми, кто праздновали Хэллоуин были древние кельты. Год в кельтской культуре был поделен на две части лето и зиму. Именно 31 октября был последним днем летнего периода, после которого начиналась зима (1 ноября). Кельты в последний день лета устраивали обряд самайн, который помогал победить темные силы. В этот день открывались ворота между мирами и нечистая сила могла спокойно разгуливать среди живых. Именно поэтому кельты надевали страшные маски, чтобы не навлечь на себя беду и остаться незамеченными для злых духов. И если ранее Хэллоуин был днем скорби, то в наше время он трансформировался в веселый карнавал.
Традиции древних кельтов облачаться в страшные костюмы сохранились и по сей день. С наступлением ночи на улицы выходят люди, наряженные в костюмы ведьм, вампиров, приведений и прочих темных сил. В Америке и Европе ряженные дети стучатся в дверь соседей, выпрашивая угощения, приговаривая Trick or treat (кошелек или жизнь).
А вот обычай делать фонари из тыквы и вырезать на ней страшные рожицы зародился в Америке. Древние кельты в своих обрядах использовали фонари из репы.
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Хэллоуин 2021: приметы
- С тыквенным фонарем ставят ветку орехового дерева – это уберегает дом от темных сил.
- Увидеть летучую мышь – к щедрому урожаю.
- Нельзя трогать пауков – они олицетворяют умерших родственников.
- Носить вещи наизнанку – это отпугивает привидений.
Как провести Хэллоуин 2021: топ-10 книг и фильмов
Если на "ужасающую" вечеринку идти не хочется можно провести канун Дня всех святых, а приобщится к празднику есть желание можно пощекотать нервишки книгой или фильмом.
Топ-5 книг:
- "Иствикские ведьмы" - Джон Апдайк;
- "Канун всех святых" - Рэй Бредбери;
- "Вечеринка в Хэллоуин" - Агата Кристи;
- "Сияние" - Стивен Кинг;
- "Интервью с вампиром" - Энн Райс.
Топ-5 фильмов:
- "Ребенок Розмари";
- "Кладбище домашних животных";
- "Дракула";
- "Звонок";
- "Омен".