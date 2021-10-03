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Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

3 октября 2021, 09:05

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Хэллоуин 2021
Хэллоуин 2021 / ua.depositphotos.com/

Хэллоуин 2021 – праздник, который набирает популярность во всем мире. Разгул нечистой силы и костюмированные вечеринки, угощения и тыквы со страшными гримасами повсюду. Именно так 31 октября будут отмечать Хеллоуин 2021 практически в каждом уголке земного шара.

О других праздниках второго месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Хэллоуин: история и традиции праздника

Всем известный праздник Хэллоуин имеет еще одно название – Самайн. Первыми, кто праздновали Хэллоуин были древние кельты. Год в кельтской культуре был поделен на две части лето и зиму. Именно 31 октября был последним днем летнего периода, после которого начиналась зима (1 ноября). Кельты в последний день лета устраивали обряд самайн, который помогал победить темные силы. В этот день открывались ворота между мирами и нечистая сила могла спокойно разгуливать среди живых. Именно поэтому кельты надевали страшные маски, чтобы не навлечь на себя беду и остаться незамеченными для злых духов. И если ранее Хэллоуин был днем скорби, то в наше время он трансформировался в веселый карнавал.

Традиции древних кельтов облачаться в страшные костюмы сохранились и по сей день. С наступлением ночи на улицы выходят люди, наряженные в костюмы ведьм, вампиров, приведений и прочих темных сил. В Америке и Европе ряженные дети стучатся в дверь соседей, выпрашивая угощения, приговаривая Trick or treat (кошелек или жизнь).

А вот обычай делать фонари из тыквы и вырезать на ней страшные рожицы зародился в Америке. Древние кельты в своих обрядах использовали фонари из репы.

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Хэллоуин 2021: приметы

  • С тыквенным фонарем ставят ветку орехового дерева – это уберегает дом от темных сил.
  • Увидеть летучую мышь – к щедрому урожаю.
  • Нельзя трогать пауков – они олицетворяют умерших родственников.
  • Носить вещи наизнанку – это отпугивает привидений.

Как провести Хэллоуин 2021: топ-10 книг и фильмов

Если на "ужасающую" вечеринку идти не хочется можно провести канун Дня всех святых, а приобщится к празднику есть желание можно пощекотать нервишки книгой или фильмом.

Топ-5 книг:

  • "Иствикские ведьмы" - Джон Апдайк;
  • "Канун всех святых" - Рэй Бредбери;
  • "Вечеринка в Хэллоуин" - Агата Кристи;
  • "Сияние" - Стивен Кинг;
  • "Интервью с вампиром" - Энн Райс.

Топ-5 фильмов:

  • "Ребенок Розмари";
  • "Кладбище домашних животных";
  • "Дракула";
  • "Звонок";
  • "Омен".
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Хэллоуин 2021
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