Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

Праздники в ноябре 2021 в Украине / fonstola.ru

Последний месяц осени подарит нам 9 выходных дней. Из 30 календарных дней ноября на работу будем выходить 21 день.

Государственных праздников в ноябре нет, поэтому дополнительных выходных также не предвидится. Однако в Украине и мире отмечается множество профессиональных и международных праздников. Кого и с чем можно поздравлять в ноябре, разобрался Главред.

Праздники в ноябре 2021 в Украине

Холодный ноябрь принесет нам 9 выходных дней: 1, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 28 и 29 ноября. Государственных праздников нет, однако календарь пестрит профессиональными праздниками. Не забудьте поздравить причастных!

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

4 ноября – День железнодорожника.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

7 ноября – День работника социальной сферы.

9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

10 ноября – Международный день бухгалтера.

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.

16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.

17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

21 ноября – Всемирный день телевидения, День работников сельского хозяйства и Всемиpный день памяти жертв ДТП.

22 ноября – День Свободы.

25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.

27 ноября – День памяти жертв голодоморов .

. 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

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Православные праздники в ноябре 2021

Православные христиане в последнем месяце осени отмечают несколько великих религиозных праздников, среди которых День Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) и Собор архистратига Михаила (21 ноября). 6 ноября – день поминания усопших – Дмитриевская родительская суббота.

Международные праздники в ноябре 2021