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Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

12 октября 2021, 13:09

Когда можно отметить День железнодорожника, а когда День сыновей - в материале Главреда.

Праздники в ноябре 2021 в Украине
Праздники в ноябре 2021 в Украине / fonstola.ru

Последний месяц осени подарит нам 9 выходных дней. Из 30 календарных дней ноября на работу будем выходить 21 день.

Государственных праздников в ноябре нет, поэтому дополнительных выходных также не предвидится. Однако в Украине и мире отмечается множество профессиональных и международных праздников. Кого и с чем можно поздравлять в ноябре, разобрался Главред.

Праздники в ноябре 2021 в Украине

Холодный ноябрь принесет нам 9 выходных дней: 1, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 28 и 29 ноября. Государственных праздников нет, однако календарь пестрит профессиональными праздниками. Не забудьте поздравить причастных!

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября – День железнодорожника.
  • 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
  • 7 ноября – День работника социальной сферы.
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера.
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
  • 17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.
  • 20 ноября – Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября – Всемирный день телевидения, День работников сельского хозяйства и Всемиpный день памяти жертв ДТП.
  • 22 ноября – День Свободы.
  • 25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.
  • 27 ноября – День памяти жертв голодоморов.
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

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Православные праздники в ноябре 2021

Православные христиане в последнем месяце осени отмечают несколько великих религиозных праздников, среди которых День Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) и Собор архистратига Михаила (21 ноября). 6 ноября – день поминания усопших – Дмитриевская родительская суббота.

Международные праздники в ноябре 2021

  • 1 ноября – Международный день вегана.
  • 3 ноября – Всемирный день мужчин.
  • 8 ноября – Международный день КВН.
  • 11 ноября – Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения.
  • 13 ноября – Всемирный день доброты.
  • 15 ноября – День отказа от курения.
  • 17 ноября – Международный день студентов.
  • 21 ноября – Всемирный день приветствий.
  • 22 ноября – День сыновей.
  • 26 ноября – Черная пятница, Всемирный день отказа от покупок.
  • 28 ноября – Всемирный день сострадания.
  • 30 ноября – Всемирный день домашних животных.
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