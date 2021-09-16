Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

Когда Казанская осенняя 2021 / tvsamara.ru

Фигура Богородицы – одна из наиболее почитаемых в христианской религии. Ежегодно православная церковь чтит день иконы Казанской Божьей матери дважды в году. Летом – 21 июля, Казанская осенняя – 4 ноября.

О том, когда отмечается день рождения Марии и как молится святой, читайте в нашем материале: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва.

Казанская осенняя: традиции праздника

Наши предки считали, что этот день обозначает перелом осени и зимы. После этого праздника зима вступала в полную силу. Также к Казанской заканчивались все строительные работы и мужчины возвращались домой. Традиционно Казанская Богоматерь считается женской заступницей. Этот день – один из самых главных женских праздников, который отмечали пышным застольем. Обязательными угощениями являлись картошка, квашения капуста, пирожки с яичной начинкой.

Хозяйки перестилали новое белье и меняли одежду на чистую. Считалось, что это принесет здоровье и удачу.

В народе этот праздник имел множество названий, среди которых Вторая Покрова, Зимняя Казанская, Казанская Пречистая.

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Что нельзя делать в Казанскую Божью Матерь

На Казанскую осеннюю существовал ряд запретов, которых неукоснительно придерживались в давние времена. Среди них:

Запрещалось выполнять домашнюю работу;

Ругаться, ссориться и сквернословить;

Собираться в дорогу – возвращение будет долгим.

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Казанская Богоматерь 4 ноября – магия дня

Считалось, что этот день наделен особыми магическими свойствами и способствует исполнению сокровенных желаний. Зачастую на Казанскую выпадал снег и с ним были связаны гадания на суженого и на то, сбудется ли заветная мечта.

Также женщины совершали обряд, который помогал им сохранить молодость и красоту. На рассвете нужно было нарвать листьев из трех деревьев женского рода, сложить их веером и обмахать себя. Это помогало сохранить привлекательность на год.

Для привлечения суженого проводили следующий ритуал. Незамужним девушкам следовало пойти в березовую рощу и найти лист, покрытый инеем, посмотреть в него как в зеркало, читая любую молитву Божьей Матери и попросить ее о помощи в делах любовных.

Казанская осенняя: можно ли играть свадьбу

"Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет" - приговаривали наши предки. В этот день совершались сватания и поздние осенние свадьбы. Считалось, что покровительство Богоматери обеспечит долгий и крепкий союз и счастливый брак. Хорошо, если в этот день пойдет дождь, это знак того, что супружескую пару ожидает счастье и гармония в отношениях.

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Молитва Казанской Богоматери на сохранение мира в семье и замужестве

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит державу украинскую во благочестии, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола.

Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.