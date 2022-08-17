Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

Православный календарь 2023 / ua.depositphotos.com/

Церковный календарь на 2023 год по месяцам напомнит верующим когда Пасха в 2023 году, на какой месяц приходится начало Великого поста и когда будем отмечать Троицу.

В православной религии самыми важными датами считаются двунадесятые праздники. Они посвящены важным событиям в жизни Иисуса Христа и Богородицы Пресвятой Марии. В начале года 7 января – Рождество Христово (у католиков – 25 декабря), за ним 19 января – Крещение 2023. В апреле православные христиане отмечают самый важный праздник – Пасха или Светлое Воскресение Христово. Он выпадает на 16 апреля.

Двунадесятые праздники 2023 – Украина

7 января - Рождество Христово.

19 января - Крещение Господне (Богоявление).

15 февраля - Сретение Господне.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

25 мая - Вознесение Господне.

4 июня - Святой Троицы (Пятидесятница).

19 августа - Преображение Господне.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Великие церковные праздники 2023

14 января - Обрезание Господне (Святителя Василия Великого).

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля - Апостолов Петра и Павла.

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

Православные христиане восточного обряда соблюдают ряд постов среди которых многодневные и однодневные посты, сплошные седмицы и дни особого поминовения усопших – родительские субботы.

Читайте такжеКогда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

Однодневные посты – каждую среду и пятницу за сплошных седмиц. Строгие однодневные посты приходятся также на 18 января – Крещенский сочельник, 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи и 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы – недели без поста в 2023 году представлены датами:

7 - 17 января – Святки;

с 6 февраля по 12 февраля – Мытаря и фарисея;

с 20 февраля по 26 февраля – Сырная (Масленица);

с 17 апреля по 23 апреля – Пасхальная (Светлая);

с 5 июня по 11 июня – Троицкая.

Многодневные посты 2023

С 28 ноября 2022 года до 6 января 2023 – Рождественский пост;

с 27 февраля по 15 апреля – Великий пост;

с 12 июня по 11 июля – Петров пост;

14 по 27 августа – Успенский пост;

с 28 ноября по 6 января 2024 года – Рождественский пост 2023-2024.

Читайте такжеТроица в 2023 году в Украине: дата, традиции и запреты праздника

Важными датами в православной религии являются и дни особого поминовения усопших. В эти дни принято посещать могилы усопших родственников и молиться за упокой их души.

Родительские субботы в 2023 году

18 февраля – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);

11 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста;

18 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста;

25 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста;

25 апреля – Радоница;

9 мая – Поминовение усопших воинов;

3 июня – Троицкая родительская суббота;

28 октября – Дмитриевская родительская суббота.

Читайте также: