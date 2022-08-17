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Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

17 августа 2022, 20:04

Все церковные праздники 2023, важные даты, двунадесятые праздники и дни начала постов - в календаре Главреда.

Православный календарь на 2023 год
Православный календарь 2023 / ua.depositphotos.com/

Церковный календарь на 2023 год по месяцам напомнит верующим когда Пасха в 2023 году, на какой месяц приходится начало Великого поста и когда будем отмечать Троицу.

В православной религии самыми важными датами считаются двунадесятые праздники. Они посвящены важным событиям в жизни Иисуса Христа и Богородицы Пресвятой Марии. В начале года 7 января – Рождество Христово (у католиков – 25 декабря), за ним 19 января – Крещение 2023. В апреле православные христиане отмечают самый важный праздник – Пасха или Светлое Воскресение Христово. Он выпадает на 16 апреля.

Двунадесятые праздники 2023 – Украина

  • 7 января - Рождество Христово.
  • 19 января - Крещение Господне (Богоявление).
  • 15 февраля - Сретение Господне.
  • 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
  • 25 мая - Вознесение Господне.
  • 4 июня - Святой Троицы (Пятидесятница).
  • 19 августа - Преображение Господне.
  • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
  • 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
  • 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Великие церковные праздники 2023

  • 14 января - Обрезание Господне (Святителя Василия Великого).
  • 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
  • 12 июля - Апостолов Петра и Павла.
  • 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
  • 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

Православные христиане восточного обряда соблюдают ряд постов среди которых многодневные и однодневные посты, сплошные седмицы и дни особого поминовения усопших – родительские субботы.

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Однодневные посты – каждую среду и пятницу за сплошных седмиц. Строгие однодневные посты приходятся также на 18 января – Крещенский сочельник, 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи и 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы – недели без поста в 2023 году представлены датами:

  • 7 - 17 января – Святки;
  • с 6 февраля по 12 февраля – Мытаря и фарисея;
  • с 20 февраля по 26 февраля – Сырная (Масленица);
  • с 17 апреля по 23 апреля – Пасхальная (Светлая);
  • с 5 июня по 11 июня – Троицкая.

Многодневные посты 2023

  • С 28 ноября 2022 года до 6 января 2023 – Рождественский пост;
  • с 27 февраля по 15 апреля – Великий пост;
  • с 12 июня по 11 июля – Петров пост;
  • 14 по 27 августа – Успенский пост;
  • с 28 ноября по 6 января 2024 года – Рождественский пост 2023-2024.

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Важными датами в православной религии являются и дни особого поминовения усопших. В эти дни принято посещать могилы усопших родственников и молиться за упокой их души.

Родительские субботы в 2023 году

  • 18 февраля – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);
  • 11 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • 18 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • 25 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • 25 апреля – Радоница;
  • 9 мая – Поминовение усопших воинов;
  • 3 июня – Троицкая родительская суббота;
  • 28 октября – Дмитриевская родительская суббота.

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православный календарь 2023
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