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Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

28 сентября 2021, 16:41

Почему эту пятницу называют "черной" - расскажет Главред

Черная пятница 2021
Черная пятница 2021 / ua.depositphotos.com/

В ноябре традиционно начинается любимое время всех шопоголиков – Черная пятница. Это возможность купить все, что душе угодно, от приятных мелочей до крупной бытовой техники с соблазнительными скидками.

О том, сколько будем отдыхать во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.

Черная пятница: история известной распродажи

Конец ноября ознаменовывает период рождественских распродаж. Он начинается после Дня благодарения. Впервые подобные распродажи происходили в Америке в 19 столетии. Фрэнк Вулворт – молодой продавец принял решение распродать сезонный товар по 5 центов. Это принесло невиданную прибыль владельцу магазина. Вскоре парень основал одну из самых известных торговых сетей США – Woolworth.

Обвал цен на товары окрестили Черной пятницей неспроста. Такое название придумали полицейские, которые вынуждены патрулировать улицы городов. В эти дни на улицах нередким явлением являются пробки, а в магазинах – давка и драки.

Согласно второй версии, название периода распродаж происходит от английской идиомы "in the black", которая означает "положительный баланс". Именно во время Черной пятницы производители увеличивают доходы и выходят в плюс.

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Когда Черная пятница 2021 в Украине

Праздник шопинга в Украине начнется 26 ноября в 0:00 и продолжится до 28 ноября 23:59. Однако точный день окончания может устанавливаться компаниями по-разному. В 2021 году особенностью распродажи будет большее количество предложений интернет-магазинов. Чтобы совершить покупку не нужно будет толпиться в очереди.

Черная пятница 2021: как не потратить больше

Для любителей шопинга скидки до 90%, как красная тряпка для быка. В разнообразии предложений можно легко поддаться соблазну и спустить на покупки больше запланированной суммы. Как уберечь себя от лишних трат?

  • Составьте список желаемых товаров – когда вы четко знаете, что вам нужно соблазн купить что-то "авось пригодится" становиться меньше.
  • Делитесь своей электронной почтой – многие компании уведомляют своих покупателей о начале распродаж и предоставляют выгодные предложения.
  • Тщательно проверяйте купленный на распродаже товар – в период Черной пятницы велика вероятность напороться на брак.
  • Проверяйте цены – не спешите сразу оплачивать понравившийся товар, сравните цены конкурентов, возможно, они будут ниже.
  • Следите за ценами до начала распродаж – это поможет выявить искусственное завышение цен недобросовестными продавцами.

Черная пятница 2021 в Украине: безопасные покупки через интернет

Совершая покупки в интернет-магазинах также стоит помнить о безопасности. Не стоит переходить по ссылкам из сомнительных СМС и электронных писем. Кроме того, проверить интернет-магазин можно такими способами:

  • Адрес магазина должен начинаться с "https://" – такой сайт обеспечивает безопасное соединение.
  • Вводить название магазине в браузере вручную.
  • В начале адресной строки браузера должна быть замочек. Это означает что применяется шифрование данных при помощи цифрового сертификата. Нажав на замочек можно проверить всю информацию.
  • MasterCard SecureCode, Verified by Visa на сайте – гарантия безопасного платежа.

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Черная пятница
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