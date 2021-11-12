Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной

Праздники в декабре 2021 Украина / loudwallpapers.com

Первый месяц зимы подарит украинцам 9 выходных дней. Из 31 календарных дней декабря поработать придется 22 дня. К тому, же декабрю богат интересными профессиональными и международными праздниками.

О том, какие праздники и выходные дни ждут нас в наступающем году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Праздники в декабре 2021 – Украина

Первый месяц зимы принесет нам не только предновогоднюю суету и ощущение праздника, но и дополнительный выходной день. Рождество Христово у католиков 25 декабря в Украине государственный праздник. Выходной день с субботы переносится на понедельник 27 декабря. Отдыхать украинцы будут 9 дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 числа.

Декабрь пестрит, как и профессиональным и международными праздниками, так и памятными датами, которые признаны обратить внимание на глобальные проблемы.

1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.

2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства.

3 декабря – Международный день инвалидов.

4 декабря – День объятий.

5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.

9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.

10 декабря – День прав человека.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.

13 декабря – Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

15 декабря – День работника суда.

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.

18 декабря – Международный день мигрантов.

19 декабря – День Святого Николая, День адвокатуры, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.

24 декабря - День работников архивных учреждений.

25 декабря – Рождество Христово.

Православные праздники в декабре 2021

Православная церковь отмечает несколько важных религиозных праздников, среди которых введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, день апостола Андрея Первозванного – 13 декабря и всенародно любимый день Николая Чудотворца – 19 декабря.

Международные праздники в декабре 2021