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Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной

12 ноября 2021, 09:27

Когда можно отметить Международный день кино , а когда - день объятий - в материале Главреда.

Праздники в декабре 2021 Украина
Праздники в декабре 2021 Украина / loudwallpapers.com

Первый месяц зимы подарит украинцам 9 выходных дней. Из 31 календарных дней декабря поработать придется 22 дня. К тому, же декабрю богат интересными профессиональными и международными праздниками.

О том, какие праздники и выходные дни ждут нас в наступающем году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Праздники в декабре 2021 – Украина

Первый месяц зимы принесет нам не только предновогоднюю суету и ощущение праздника, но и дополнительный выходной день. Рождество Христово у католиков 25 декабря в Украине государственный праздник. Выходной день с субботы переносится на понедельник 27 декабря. Отдыхать украинцы будут 9 дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 числа.

Декабрь пестрит, как и профессиональным и международными праздниками, так и памятными датами, которые признаны обратить внимание на глобальные проблемы.

  • 1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.
  • 2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства.
  • 3 декабря – Международный день инвалидов.
  • 4 декабря – День объятий.
  • 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.
  • 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
  • 9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.
  • 10 декабря – День прав человека.
  • 11 декабря – Международный день гор.
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
  • 13 декабря – Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
  • 15 декабря – День работника суда.
  • 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря – Международный день мигрантов.
  • 19 декабря – День Святого Николая, День адвокатуры, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.
  • 20 декабря – Международный день солидарности людей.
  • 22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений.
  • 25 декабря – Рождество Христово.

Православные праздники в декабре 2021

Православная церковь отмечает несколько важных религиозных праздников, среди которых введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, день апостола Андрея Первозванного – 13 декабря и всенародно любимый день Николая Чудотворца – 19 декабря.

Международные праздники в декабре 2021

  • 4 декабря – Международный день объятий.
  • 6 декабря – день Святого Николая у католиков.
  • 7 декабря – День собутыльника.
  • 8 декабря – День сала.
  • 13 декабря – День горячего какао.
  • 15 декабря – Международный день чая.
  • 21 декабря – день зимнего солнцестояния, день рождения кроссворда.
  • 25 декабря – День тыквенного пирога.
  • 28 декабря – Международный день кино и День шоколадных конфет.
  • 31 декабря – канун Нового года.
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