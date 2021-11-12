Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной

Когда можно отметить Международный день кино , а когда - день объятий - в материале Главреда.
Первый месяц зимы подарит украинцам 9 выходных дней. Из 31 календарных дней декабря поработать придется 22 дня. К тому, же декабрю богат интересными профессиональными и международными праздниками.
О том, какие праздники и выходные дни ждут нас в наступающем году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Праздники в декабре 2021 – Украина
Первый месяц зимы принесет нам не только предновогоднюю суету и ощущение праздника, но и дополнительный выходной день. Рождество Христово у католиков 25 декабря в Украине государственный праздник. Выходной день с субботы переносится на понедельник 27 декабря. Отдыхать украинцы будут 9 дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 числа.
Декабрь пестрит, как и профессиональным и международными праздниками, так и памятными датами, которые признаны обратить внимание на глобальные проблемы.
- 1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.
- 2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства.
- 3 декабря – Международный день инвалидов.
- 4 декабря – День объятий.
- 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
- 9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.
- 10 декабря – День прав человека.
- 11 декабря – Международный день гор.
- 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
- 13 декабря – Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря – День работника суда.
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.
- 18 декабря – Международный день мигрантов.
- 19 декабря – День Святого Николая, День адвокатуры, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.
- 20 декабря – Международный день солидарности людей.
- 22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.
- 24 декабря - День работников архивных учреждений.
- 25 декабря – Рождество Христово.
Православные праздники в декабре 2021
Православная церковь отмечает несколько важных религиозных праздников, среди которых введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, день апостола Андрея Первозванного – 13 декабря и всенародно любимый день Николая Чудотворца – 19 декабря.
Международные праздники в декабре 2021
- 4 декабря – Международный день объятий.
- 6 декабря – день Святого Николая у католиков.
- 7 декабря – День собутыльника.
- 8 декабря – День сала.
- 13 декабря – День горячего какао.
- 15 декабря – Международный день чая.
- 21 декабря – день зимнего солнцестояния, день рождения кроссворда.
- 25 декабря – День тыквенного пирога.
- 28 декабря – Международный день кино и День шоколадных конфет.
- 31 декабря – канун Нового года.