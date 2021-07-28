УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

28 июля 2021, 17:45

В январе наибольшее количество выходных дней, а самая короткая рабочая неделя - в мае.

Праздники в Украине
Выходные дни и праздники в Украине 2022 / tv.ua

Ежегодно в Украине отмечают множество праздников как профессиональных, так государственных и религиозных. В 2022 году украинцев ждет 11 государственных праздников, и, соответственно, дополнительных выходных.

Больше всего нерабочих дней в январе (12), в мае и октябре (по 11). Всего в Украине в 2022 году 116 нерабочих дней.

Календарь праздников 2022: Украина

  • 01 января Новый год (суббота);
  • 07 января 2022 Рождество Христово (пятница);
  • 08 марта 2022 Международный женский день (вторник);
  • 24 апреля 2022 Пасха (воскресенье);
  • 01 мая 2022 День труда (воскресенье);
  • 09 мая 2022 День Победы (понедельник);
  • 12 июня 2022 Троица (воскресенье);
  • 28 июня 2022 День Конcтитуции Украины (вторник);
  • 24августа 2022 День Незaвисимости Украины (среда);
  • 14 октября 2022 День защитника Украины (пятница);
  • 25 декабря 2022 Рождество Христово (воскресенье).

Выходные в январе 2022 в Украине

В первые дни 2022 года украинцам выпадает возможность отдохнуть с 1 по 3 января. Выходной день субботы переносится на понедельник 3 января. Также нерабочими будут дни с 7 по 9 января. Рождество Христово, которое выпадает на пятницу, "принесет" выходной в понедельник.

Выходные в феврале 2022 в Украине

В феврале 2022 года нет государственных праздников, поэтому в этом месяце всего 8 выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Выходные в марте 2022 в Украине

Всего в марте 9 выходных и один государственный праздник – Международный женский день – 8 марта.

Реклама

Выходные в апреле 2022

Апрель принесет не только первые теплые и солнечные дни, но длинный выходной с 23 по 25 апреля. 24 апреля православные христиане отмечают Пасху. Соответственно, выходной с воскресенья переносится на понедельник 25 апреля. О том, как будут отмечать Пасху 2022, читайте в нашем материале: Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Выходные в мае 2022 в Украине

В мае 11 нерабочих дней. День труда – 1 мая – выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник 2 числа. Это будет самая короткая рабочая неделя весны – уже с пятницы 6 числа надвигаются длинные выходные – аж до вторника 9 мая.

Выходные в июне 2022 в Украине

Дополнительные выходные украинцам в июле принесут Троица – 12 июня и День Конституции Украины – 28 июня. Всего выходных дней в июне 10.

Выходные в июле 2022 в Украине

В июле нет государственных праздников. Всего нерабочих дней в самом разгаре лета 10: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Выходные в августе 2022 в Украине

В августе 9 выходных дней. И один государственный праздник – День Независимости Украины – 24 августа.

Календарь 2022 Украина распечатать
Календарь 2022 / buhoblik.org.ua

Выходные в сентябре 2022 в Украине

В сентябре украинцы будут отдыхать 8 дней: 3 ,4, 10,11, 17, 18, 24, 25 числа.

Выходные в октябре 2022 в Украине

Государственный праздник День защитника Украины – 14 октября – принесет один дополнительный выходной в понедельник 16 числа.

Выходные в ноябре 2022 в Украине

Ноябрь 2022 в Украине пройдет без праздников. Всего на последний месяц осени выпадает 8 выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Выходные в декабре 2022 в Украине

Декабрь ознаменовывается началом цикла новогодних праздников. 25 декабря – Рождество Христово – дает дополнительный выходной в понедельник 26 числа. Через неделю – Новый год.

праздник календарь выходных в Украине 2022
Сейчас вы просматриваете новость «Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стильВ моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делатьВнезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осеньюДва "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимыхДень ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых

Последние новости

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

Реклама
15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

13:02

Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

12:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

12:45

Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

12:27

Мисс-Украна Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

12:24

Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу Видео

Реклама
12:02

Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

11:38

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

11:37

Повышение ставки НБУ поможет в борьбе с растущей инфляцией – эксперт

11:28

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

11:11

Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей Видео

11:03

Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева Видео

10:56

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

10:56

"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

10:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

10:26

Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять