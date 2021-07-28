Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Выходные дни и праздники в Украине 2022 / tv.ua

Ежегодно в Украине отмечают множество праздников как профессиональных, так государственных и религиозных. В 2022 году украинцев ждет 11 государственных праздников, и, соответственно, дополнительных выходных.

Больше всего нерабочих дней в январе (12), в мае и октябре (по 11). Всего в Украине в 2022 году 116 нерабочих дней.

Календарь праздников 2022: Украина

01 января Новый год (суббота);

07 января 2022 Рождество Христово (пятница);

08 марта 2022 Международный женский день (вторник);

24 апреля 2022 Пасха (воскресенье);

01 мая 2022 День труда (воскресенье);

09 мая 2022 День Победы (понедельник);

12 июня 2022 Троица (воскресенье);

28 июня 2022 День Конcтитуции Украины (вторник);

24августа 2022 День Незaвисимости Украины (среда);

14 октября 2022 День защитника Украины (пятница);

25 декабря 2022 Рождество Христово (воскресенье).

Выходные в январе 2022 в Украине

В первые дни 2022 года украинцам выпадает возможность отдохнуть с 1 по 3 января. Выходной день субботы переносится на понедельник 3 января. Также нерабочими будут дни с 7 по 9 января. Рождество Христово, которое выпадает на пятницу, "принесет" выходной в понедельник.

Выходные в феврале 2022 в Украине

В феврале 2022 года нет государственных праздников, поэтому в этом месяце всего 8 выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Выходные в марте 2022 в Украине

Всего в марте 9 выходных и один государственный праздник – Международный женский день – 8 марта.

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Выходные в апреле 2022

Апрель принесет не только первые теплые и солнечные дни, но длинный выходной с 23 по 25 апреля. 24 апреля православные христиане отмечают Пасху. Соответственно, выходной с воскресенья переносится на понедельник 25 апреля. О том, как будут отмечать Пасху 2022, читайте в нашем материале: Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Выходные в мае 2022 в Украине

В мае 11 нерабочих дней. День труда – 1 мая – выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник 2 числа. Это будет самая короткая рабочая неделя весны – уже с пятницы 6 числа надвигаются длинные выходные – аж до вторника 9 мая.

Выходные в июне 2022 в Украине

Дополнительные выходные украинцам в июле принесут Троица – 12 июня и День Конституции Украины – 28 июня. Всего выходных дней в июне 10.

Выходные в июле 2022 в Украине

В июле нет государственных праздников. Всего нерабочих дней в самом разгаре лета 10: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Выходные в августе 2022 в Украине

В августе 9 выходных дней. И один государственный праздник – День Независимости Украины – 24 августа.

Календарь 2022 / buhoblik.org.ua

Выходные в сентябре 2022 в Украине

В сентябре украинцы будут отдыхать 8 дней: 3 ,4, 10,11, 17, 18, 24, 25 числа.

Выходные в октябре 2022 в Украине

Государственный праздник День защитника Украины – 14 октября – принесет один дополнительный выходной в понедельник 16 числа.

Выходные в ноябре 2022 в Украине

Ноябрь 2022 в Украине пройдет без праздников. Всего на последний месяц осени выпадает 8 выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Выходные в декабре 2022 в Украине

Декабрь ознаменовывается началом цикла новогодних праздников. 25 декабря – Рождество Христово – дает дополнительный выходной в понедельник 26 числа. Через неделю – Новый год.