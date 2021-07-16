Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

Когда Пасха 2022 в Украине / golos.ua

Пасха или Воскресение Христово - один из самых великих религиозных праздников. Его дата меняется каждый год в зависимости от дня первого весеннего полнолуния после равноденствия.

Пасха в 2022 году для православных христиан наступит 24 апреля. В этот день восславляют чудо Воскресения Христа, устраивают массовые гуляния. Следующий после Пасхи день – выходной в Украине. Про выходные в августе 2021, читайте в нашем материале.

Католическая Пасха наступает раньше. Согласно григорианскому календарю, Пасха католиков в 2022 году – 17 апреля.

Христиане отмечают Пасху в день после окончания Великого поста, который начинается за семь недель до дня Воскресения Христова и продолжается 48 дней. Великий Пост 2022 года начинается 7 марта и длится до 23 апреля.

На Пасху святят пасхальные куличи, яйца, молочные и мясные продукты, а также соль, которая считается символом крепкого здоровья и материального достатка. Отметим, что Пасха олицетворяет тело Иисуса Христа, Воскресение и царство Небесное.

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Что нельзя святить на Пасху:

Алкоголь.

Блюда из крови животных.

Фрукты и овощи.

Ножи.

Материальные ценности.

Пасха 2022 / politring.com

Когда будет самая ранняя и самая поздняя Пасха:

В этом столетии рекорд самой ранней Пасхи – 4 апреля. Ее праздновали в 2010 году. Дата самой поздней Пасхи – 8 мая. Ее православные отметят в 2078 году.

Традиции и приметы на Пасху:

По традиции предков, за пасхальным столом собирается вся семья. Первым делом необходимо есть крашанки. В этот день не принято грустить – молодежь устраивала гуляния и забавы с веснянками и хороводами. На Пасху принято ходить в гости и обмениваться угощениями с пасхального стола – христосоваться.

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Крошки пасхальных продуктов следовало скормить птицам – тогда в доме будет достаток. Кроме того, в этот день нужно раздавать милостыню после освящения еды в церкви. Это предвещало улучшение финансового благосостояния.

Согласно поверью, если у незамужней девушки зачесалась бровь – она недолго засидится в девках.

Приметы:

Мороз на Пасху – ждать щедрого урожая.

В воскресенье тепло – к солнечному лету.

Пасмурный день – холодное лето.

Дождь без грозы – дождливая весна.

В этот день во время колокольного звона необходимо читать молитву о здоровье для всей семьи: "Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь".

Что нельзя делать на Пасху: