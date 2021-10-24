Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

Печенье на Хэллоуин / ua.depositphotos.com/

Праздник Хэллоуина уже стучится в двери. Приобщится к веселому безумию можно разными способами: нарядиться в костюм ведьмы и отправиться на вечеринку, запоем читать ужасные истории Стивена Кинга или декорировать свой дом фонарями Джека. А можно встретить канун дня всех святых устрашающе вкусной выпечкой! Ну и похрустеть печеньем за просмотром фильмов ужасов.

О том, в какой наряд облачиться на Хэллоуин 2021, читайте в нашем материале: Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку.

Главред собрал рецепты печенья на Хэллоуин, которые прекрасно впишутся в атмосферу праздника и станут вкусным угощением для детей и взрослых.

Имбирное печенье на Хэллоуин – рецепт

Вам понадобится:

200г муки;

110г сахара;

100г сливочного масла;

1 яйцо;

3 ч.л. жидкого меда или сиропа любого;

2 ч.л. имбиря;

1,5 ч.л. соды,

по 1 ч.л. молотого кардамона и корицы;

0,5 ч.л. молотой гвоздики.

Перемешать молотые специи с мукой.

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Отдельно с сахаром нужно растереть масло, положить мед и яйцо, взбить, всыпать в эту смесь муку и перемешать.

Затем нужно положить тесто в холодильник на 1,5-2 часа в холод.

Холодное тесто тонко раскатываем и вырезаем фигурки, аккуратно перекладываем на противень, смазанный растительным маслом.

Запекать в духовке 5-10 мин. Вкусное угощение на Хэллоуин готово!

Имбирное печенье на Хэллоуин / ua.depositphotos.com/

Печенья-пауки – рецепт на Хэллоуин

Вам понадобится:

150 гр. небольших шарообразных конфет в шоколадной глазури;

0,75 ст. пшеничной муки высшего сорта;

0,25 ч. л. соды;

щепотка мелкой соли;

0,5 ст. сахарного песка;

4 ст. л. (60 гр.) сливочного масла комнатной температуры;

0,5 ч. л. ванильного экстракта;

1 крупное яйцо;

0,5 ст. однородной арахисовой пасты;

55 гр. шоколада;

1 небольшой тюбик белого кондитерского геля для тортов.

В небольшую миску необходимо добавить соду, соль и муку и тщательно перемешать.

В другой емкости взбейте масло с сахаром миксером на высокой скорости. Затем добавьте яйцо и ваниль и снова перемешайте.

В полученную массу добавьте арахисовое масло и взбейте миксером.

Затем добавьте половину мучной смеси и взбивайте все на средней скорости. После того как масса станет однородной добавьте вторую половину муки со специями, продолжая перемешивать тесто на такой же скорости.

Полученное тесто необходимо раскатать в шарики по 2,5 см и расположить их на противне в 2 см друг от друга. Запекайте в духовке при 200°С около 15 минут. Готовое печенье темно-золотистое и растекается в лепешки по 5 см. При нажатии твердое и сухое.

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На горячее печенье необходимо прижать две шоколадные конфеты. Шарик поменьше у края, побольше – в центре.

Для украшения необходимо растопить шоколад на водяной бане и дать ему слегка остыть и загустеть. После чего необходимо поместить его в полиэтиленовый пакет и вырезать по краю маленькую дырочку. Этим шоколадом будем рисовать паучьи лапки по сторонам печенья.

Чтобы сделать глаза, выдавите два круга из кондитерского геля по 0,5 см на голове паука. Оставшимся шоколадом нарисуйте зрачки.

Печенье пауки на Хэллоуин

Ведьмины пальчики – рецепт печенья

Вам понадобится:

100 грамм миндаля;

120 грамм муки;

100 грамм охлажденного сливочного масла;

70 грамм сахара;

1 желток (белок сохранить для обмакивания миндаля);

25-30 шт. цельного красивого миндаля;

1 ч.л. миндального экстракта или пару капель миндальной эссенции.

Миндаль необходимо опустить в кипяток на 1 минуту и затем снять с него шкурку.

Затем поместить муку и очищенный миндаль в блендер и перемешать на высокой скорости.

После чего в полученную массу добавить масло, желток и сахар и снова перемешать. Взбивать до тех пор, пока смесь не собьется в ком.

Тесто необходимо завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

Из охлажденного теста сформировать "пальцы" и поместить их на противень, застеленный пергаментом.

Целый миндаль окунуть в белок и прижать к основанию пальца. Так мы формируем "ноготь".

Выпекать пальцы нужно 9-12 минут при температуре 170 градусов. Вкусного Хэллоуина!