Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

В какого известного персонажа можно перевоплотится представителям зодиакального круга на Хэллоуин - расскажет Главред.
Приближается один из самых мистических и загадочных праздников года – Хэллоуин 2021 – когда нечистая сила выходит в мир живых. И если древние кельты наряжались в костюмы темных сил, чтобы защитить себя от вурдалаков, то в наши дни в канун Дня всех святых развлекается кто как может.
Выбрать себе костюм на Хэллоуин можно по знаку зодиака. Главред разобрался, образы каких киношных персонажей можно примерить в день разгула нечисти.
О том, как еще можно преобразить себя 31 октября, читайте в нашем материале: Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку.
Овен – Уэнсдей из семейки Адамс
Старшая и очень умная дочь устрашающей семейки прекрасно впишется в атмосферу праздника. К тому же он предельно прост в исполнении. Все, что нужно – это черное платье и две косички.
Телец – Гермиона Грейнджер
Умница-разумница, которая всегда все успевала. Гермиона, как и большинство Тельцов, отличается завидным упрямством. Поэтому для борьбы с нечистью стоит примерить костюм главной отличницы Хогвартса.
Близнецы – Дэйнерис Таргариен
Натура Матери драконов весьма двойственная. Она точно знает, когда необходимо проявить твердость, а когда настоять на своем мягко и практически незаметно.
Рак – Джек Воробей
Образ бесшабашного повелителя морей имеет свою романтику. А Раки, как известно, весьма романтичные натуры. Образ пирата или пиратки разбавит любую вечеринку.
Лев – Белатрисса Лестрейндж
Одна из самых отпетых злодеек поттерианы, яростно и с достоинством поддерживала клан темных сил. Для Львов, которые любят выделяться из толпы, образ эксцентричной колдуньи – самое оно!
Дева – Красная Королева
Красная королева из Алисы в стране Чудес всегда выделялась интересным взглядом на жизнь и особой педантичностью. Не просматривается сходство?
Весы – Харли Квинн
Взбалмошная и непредсказуемая Харли Квинн привыкла решать проблемы проверенным способом и жить одним днем. Иногда представителям знака стихии воздуха просто необходима подобная решительность.
Скорпион – Малефисента
Величественная королева, взгляд которой может метать молнии. Для нее нет ничего невозможного. Скорпионы оценят.
Стрелец – Джокер
Образ клоуна-психопата отлично подойдет как мужчинам, так и женщинам. В конце концов, каждый имеет право на свои пять минут славы.
Козерог – мачеха Белоснежки
Злая королева постоянно плела интриги против своей падчерицы. Главный аксессуар, который сделает образ узнаваемым – конечно же зеркало и незабвенное "Свет мой зеркальце скажи"…
Водолей – Круэлла де Вилль
Одна из наиболее известных диснеевских злодеек, которая пыталась похитить щенков, чтобы сделать себе шубу. Незабываемый образ который могут примерить на Хэллоуин представители стихии воздуха.
Рыбы – Милдред Рэтчед
Почему бы не попробовать перевоплотиться в персонажа современной классики? Медсестра Милдрэд Рэтчед своим хладнокровием всегда добивается своего и превосходно вписывается в дух праздника.