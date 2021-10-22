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Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

22 октября 2021, 13:50

В какого известного персонажа можно перевоплотится представителям зодиакального круга на Хэллоуин - расскажет Главред.

Костюм на Хэллоуин 2021
Костюм на Хэллоуин 2021 / ua.depositphotos.com

Приближается один из самых мистических и загадочных праздников года – Хэллоуин 2021 – когда нечистая сила выходит в мир живых. И если древние кельты наряжались в костюмы темных сил, чтобы защитить себя от вурдалаков, то в наши дни в канун Дня всех святых развлекается кто как может.

Выбрать себе костюм на Хэллоуин можно по знаку зодиака. Главред разобрался, образы каких киношных персонажей можно примерить в день разгула нечисти.

О том, как еще можно преобразить себя 31 октября, читайте в нашем материале: Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку.

Овен – Уэнсдей из семейки Адамс

Старшая и очень умная дочь устрашающей семейки прекрасно впишется в атмосферу праздника. К тому же он предельно прост в исполнении. Все, что нужно – это черное платье и две косички.

Костюм на Хэллоуин
Уэнсдей Адамс

Телец – Гермиона Грейнджер

Умница-разумница, которая всегда все успевала. Гермиона, как и большинство Тельцов, отличается завидным упрямством. Поэтому для борьбы с нечистью стоит примерить костюм главной отличницы Хогвартса.

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Костюм на Хэллоуин
Образ Гермионы на Хэллоуин

Близнецы – Дэйнерис Таргариен

Натура Матери драконов весьма двойственная. Она точно знает, когда необходимо проявить твердость, а когда настоять на своем мягко и практически незаметно.

Костюм на Хэллоуин
Дэйнерис Таргариен / pikabu.ru

Рак – Джек Воробей

Образ бесшабашного повелителя морей имеет свою романтику. А Раки, как известно, весьма романтичные натуры. Образ пирата или пиратки разбавит любую вечеринку.

Костюм на Хэллоуин
Образ пирата на Хэллоуин

Лев – Белатрисса Лестрейндж

Одна из самых отпетых злодеек поттерианы, яростно и с достоинством поддерживала клан темных сил. Для Львов, которые любят выделяться из толпы, образ эксцентричной колдуньи – самое оно!

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака
Белатрисса Лестрейндж

Дева – Красная Королева

Красная королева из Алисы в стране Чудес всегда выделялась интересным взглядом на жизнь и особой педантичностью. Не просматривается сходство?

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака
Образ Красной королевы на Хэллоуин

Весы – Харли Квинн

Взбалмошная и непредсказуемая Харли Квинн привыкла решать проблемы проверенным способом и жить одним днем. Иногда представителям знака стихии воздуха просто необходима подобная решительность.

Костюм на Хэллоуин
Образ Харли Квинн на Хэллоуин

Скорпион – Малефисента

Величественная королева, взгляд которой может метать молнии. Для нее нет ничего невозможного. Скорпионы оценят.

Костюм на Хэллоуин
Образ Малефисенты на Хэллоуин

Стрелец – Джокер

Образ клоуна-психопата отлично подойдет как мужчинам, так и женщинам. В конце концов, каждый имеет право на свои пять минут славы.

Костюм на Хэллоуин
Образ Джокера на Хэллоуин

Козерог – мачеха Белоснежки

Злая королева постоянно плела интриги против своей падчерицы. Главный аксессуар, который сделает образ узнаваемым – конечно же зеркало и незабвенное "Свет мой зеркальце скажи"…

Костюм на Хэллоуин
Злая королева

Водолей – Круэлла де Вилль

Одна из наиболее известных диснеевских злодеек, которая пыталась похитить щенков, чтобы сделать себе шубу. Незабываемый образ который могут примерить на Хэллоуин представители стихии воздуха.

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака
Образ Круэллы на Хэллоуин

Рыбы – Милдред Рэтчед

Почему бы не попробовать перевоплотиться в персонажа современной классики? Медсестра Милдрэд Рэтчед своим хладнокровием всегда добивается своего и превосходно вписывается в дух праздника.

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака
Рэтчед / pikabu.ru

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Хэллоуин 2021
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