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Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

18 октября 2021, 14:39

Идеи устрашающего мейкапа на Хэллоуин 2021 - в подборке Главреда.

Макияж на Хэллоуин 2021
Макияж на Хэллоуин 2021 / ua.depositphotos.com/

Хэллоуин 2021 – один из самых интересных и мистических праздников осени. В этом году он выпадает на воскресенье 31 октября – отличный повод, чтобы устроить костюмированную вечеринку. И как же обойтись без устрашающего макияжа?

Подробнее о том, откуда растут ноги у этого праздника и почему тыква – главный символ дня, читайте в нашем материале: Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Одним из наиболее популярных образов самого страшного праздника года – макияж ведьмочки на Хэллоуин. Перевоплотиться в помощницу нечистой силы может косметика темной гаммы.

Читайте такжеТыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную

Мккияж на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин
Стильный макияж на Хэллоуин
Стильный макияж на Хэллоуин

Если особо заморачиваться с рисунками и узорами нет времени и желания, можно ограничиться лаконичным образом, дополнив его соответствующими аксессуарами. Акцент на глаза и губы.

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Легкий макияж на Хэллоуин
Легкий макияж на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин в домашних условиях
Макияж на Хэллоуин в домашних условиях

Макияж на Хэллоуин 2021 – вампирша

Мертвенно-бледные лица и алые губы – дьявольски завораживающая красота. Такой образ вечно живого посланника тьмы не останется незамеченным на вечеринке. Главное – правильно расставить акценты и добавить неповторимые детали.

Грим на Хэллоуин вампирша
Грим на Хэллоуин вампирша
Образ вампира на Хэллоуин
Образ вампира на Хэллоуин
Страшный макияж на Хэллоуин
Страшный макияж на Хэллоуин

Мейкап на Хеллоуин – зомби

Образ существа, восставшего из мертвых, подойдет как женщинам, так и мужчинам. Однако такой макияж требует времени и сноровки. Не каждому под силу разрисовать лицо самостоятельно, но вы однозначно перевоплотитесь до неузнаваемости.

Макияж на Хэллоуин зомби
Макияж на Хэллоуин зомби
Грим на Хэллоуин зомби
Грим на Хэллоуин зомби
Простой макияж на Хэллоуин
Простой макияж на Хэллоуин

Макияж на Хэллоуин 2021 – мужской

В мужском гриме на Хэллоуин все более лаконично. Без блесток и слишком вычурных образов. Скелеты, зомби, вампиры и любимчик многих – грустный клоун Джокер – на этих персонажах нечистой силы мужчины чаще всего останавливают свой выбор.

Макияж на Хэллоуин мужской
Макияж на Хэллоуин мужской
Грим Джокера на Хэллоуин
Грим Джокера на Хэллоуин
Грим вампира на Хэллоуин
Грим вампира на Хэллоуин

viber
Хэллоуин 2021
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