Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

Макияж на Хэллоуин 2021 / ua.depositphotos.com/

Хэллоуин 2021 – один из самых интересных и мистических праздников осени. В этом году он выпадает на воскресенье 31 октября – отличный повод, чтобы устроить костюмированную вечеринку. И как же обойтись без устрашающего макияжа?

Подробнее о том, откуда растут ноги у этого праздника и почему тыква – главный символ дня, читайте в нашем материале: Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Одним из наиболее популярных образов самого страшного праздника года – макияж ведьмочки на Хэллоуин. Перевоплотиться в помощницу нечистой силы может косметика темной гаммы.

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Макияж на Хэллоуин

Стильный макияж на Хэллоуин

Если особо заморачиваться с рисунками и узорами нет времени и желания, можно ограничиться лаконичным образом, дополнив его соответствующими аксессуарами. Акцент на глаза и губы.

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Легкий макияж на Хэллоуин

Макияж на Хэллоуин в домашних условиях

Макияж на Хэллоуин 2021 – вампирша

Мертвенно-бледные лица и алые губы – дьявольски завораживающая красота. Такой образ вечно живого посланника тьмы не останется незамеченным на вечеринке. Главное – правильно расставить акценты и добавить неповторимые детали.

Грим на Хэллоуин вампирша

Образ вампира на Хэллоуин

Страшный макияж на Хэллоуин

Мейкап на Хеллоуин – зомби

Образ существа, восставшего из мертвых, подойдет как женщинам, так и мужчинам. Однако такой макияж требует времени и сноровки. Не каждому под силу разрисовать лицо самостоятельно, но вы однозначно перевоплотитесь до неузнаваемости.

Макияж на Хэллоуин зомби

Грим на Хэллоуин зомби

Простой макияж на Хэллоуин

Макияж на Хэллоуин 2021 – мужской

В мужском гриме на Хэллоуин все более лаконично. Без блесток и слишком вычурных образов. Скелеты, зомби, вампиры и любимчик многих – грустный клоун Джокер – на этих персонажах нечистой силы мужчины чаще всего останавливают свой выбор.

Макияж на Хэллоуин мужской

Грим Джокера на Хэллоуин