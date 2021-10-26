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Хэллоуин 2021: обои на рабочий стол и страшные картинки к празднику

26 октября 2021, 13:40

Оригинальные обои на рабочий стол на Хэллоуин - подборка Главреда.

Обои на рабочий стол на Хэллоуин
Обои на рабочий стол на Хэллоуин / ua.depositphotos.com/

Пока неизвестно как будет проходить Хэллоуин 2021 в условиях пандемии, однако создать мистическую атмосферу праздника можно украсив свои гаджеты правильными картинками.

О том, почему 31 октября нельзя трогать пауков и нужно носить вещи наизнанку, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

В последний день октября вся нечисть выходит в мир живых. Задобрить ее можно не только переодеваясь в костюмы вурдалаков и ведьм, но и вкусняшками. Необычные рецепты на Хэллоуин, можно найти в материале: Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки.

А пока школьники наслаждаются осенними каникулами можно совместить приятное с полезным. Поделки на Хэллоуин своими руками не только станут украшением интерьера, но и потренируют мелкую моторику детей.

Декорировать дом можно главным атрибутом праздника - фонарем Джека. Как правильно его сделать, читайте в материале: Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную.

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Обои на рабочий стол на Хэллоуин

Если настроения для того, чтобы нарядиться в костюм на Хэллоуин по знаку зодиака нет, привнести дух праздника поможет правильная картинка. Почему бы не украсить свой монитор главным персонажем праздника – тыквой.

Обои на рабочий стол Хэллоуин
Обои на рабочий стол Хэллоуин тыквы
Обои на рабочий стол Хэллоуин
Картинки на Хэллоуин

В канун Дня всех святых привидения выходят познакомиться с миром живых. А эта страшно милая картинка полностью вписывается в тематику.

Обои на рабочий стол Хэллоуин
Обои на рабочий стол в стиле Хэллоуин

На Хэллоуин ведьмы устраивают свой шабаш и варят приворотные зелья в старых котлах. Без этих помощниц темных сил не обходится ни одно празднование 31 октября.

Обои на рабочий стол Хэллоуин
Обои на рабочий стол Хэллоуин

Не стоит забывать и про черную кошку. За ней тянется нехорошая слава. Но, может быть, эта картинка принесет удачу?

Обои на рабочий стол Хэллоуин
Обои на рабочий стол halloween

Готическая эстетика сопровождает канун Дня всех святых. И если вампиры, тыквы и оборотни вас не впечатляют, можно воспользоваться такой заставкой, чтобы создать соответствующее настроение.

Обои на рабочий стол Хэллоуин
Обои на рабочий стол Хэллоуин

viber
Хэллоуин 2021
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