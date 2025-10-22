Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знает

Существует сразу несколько вариантов слова "изобилие", которые можно употреблять в совершенно разных ситуациях.

Если хочется похвастаться, изобилие по-украински можно обозначить как "аж через вінця ллється" / Коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, Pixabay

Многие люди, когда пытаются описать достаток, даже в украинском языке употребляют слово "изобилие". Поскольку не всегда приходит в голову, как правильно сказать. Однако в украинском есть не только нужный перевод, но и более подходящее слово.

Как будет по-украински "изобилие"

В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что "изобилие" на украинском сказать просто: "достаток".

Как еще можно сказать "изобилие"

Кроме того, есть и немало синонимов. Если нужно описать будничный комфорт, можно сказать так: "усього удозвіль". Или же "уповні".

А если надо похвастаться, можно даже говорить так: "аж через вінця ллється"

Когда хороший урожай, можно употреблять слова "рясно", "ряснота", "рясота".

Описать хороший можно следующим предложением: "У цьому році фруктини, городини – рясно".

Смотрите видео, в котором говорится, как правильно по-украински "изобилие":

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

