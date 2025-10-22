Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знает

Кратко:
- "Изобилие" по-украински будет "достаток"
- Есть еще несколько вариантов, как описать "изобилие"
Многие люди, когда пытаются описать достаток, даже в украинском языке употребляют слово "изобилие". Поскольку не всегда приходит в голову, как правильно сказать. Однако в украинском есть не только нужный перевод, но и более подходящее слово.
Как будет по-украински "изобилие"
В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что "изобилие" на украинском сказать просто: "достаток".
Как еще можно сказать "изобилие"
Кроме того, есть и немало синонимов. Если нужно описать будничный комфорт, можно сказать так: "усього удозвіль". Или же "уповні".
А если надо похвастаться, можно даже говорить так: "аж через вінця ллється"
Когда хороший урожай, можно употреблять слова "рясно", "ряснота", "рясота".
Описать хороший можно следующим предложением: "У цьому році фруктини, городини – рясно".
Смотрите видео, в котором говорится, как правильно по-украински "изобилие":
@show_rami Відповідь користувачу @Ната Фецик ♬ Dream Away - Ramol
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
