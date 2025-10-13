Укр
Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответ

Андрей Ганчук
13 октября 2025, 13:03
99
В словарях можно встретить множество вариантов слова "пододеяльник", но далеко не все они правильные.
Пододеяльник, укр мова
Правильно по-украински будет "наволока", а не "пододіяльник" - журналист / Коллаж: Главред, фото: pxhere.com, скриншот TikTok

Далеко не все знают, что слово "пододеяльник" в украинском языке произносится не так, как многие привыкли. Есть литературное слово, которое больше всего подходит для обозначения простыни для одеяла.

Как будет по-украински "пододеяльник"

В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что слово "пододеяльник", которое зафиксировано во многих словарях как "пододіяльник", не соответствует литературному языку.

Правильно будет говорить так: наволока.

По словам Аль Шаера, слово "наволока" часто используется как чехол для подушки, однако может употребляться и как чехол для одеяла.

А слов "пододіяльник" или "підковдра" лучше избегать.

Смотрите видео, в котором говорится, как правильно по-украински сказать "пододеяльник":

Ранее Главред рассказывал, репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна объяснила, как сказать по-украински "душніла". Cлово можно заменить на "нудій", "нудило", "придирок", "скиглій", "нудик", "нудяр", "зануда", или даже "нудьгар".

Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний пояснила, как сказать по-украински "затишний" и на какой слог нужно ставить ударение. Есть два варианта произношения, и оба – правильные.

Также Аль Шаер сказал, как будет правильно по-украински "брезговать". В украинском языке такого слова нет, поэтому можно использовать ряд вариантов, среди которых – "цуратися".

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.

Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

