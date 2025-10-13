Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответ

В словарях можно встретить множество вариантов слова "пододеяльник", но далеко не все они правильные.

Правильно по-украински будет "наволока", а не "пододіяльник" - журналист / Коллаж: Главред, фото: pxhere.com, скриншот TikTok

Далеко не все знают, что слово "пододеяльник" в украинском языке произносится не так, как многие привыкли. Есть литературное слово, которое больше всего подходит для обозначения простыни для одеяла.

Как будет по-украински "пододеяльник"

В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что слово "пододеяльник", которое зафиксировано во многих словарях как "пододіяльник", не соответствует литературному языку.

Правильно будет говорить так: наволока.

По словам Аль Шаера, слово "наволока" часто используется как чехол для подушки, однако может употребляться и как чехол для одеяла.

А слов "пододіяльник" или "підковдра" лучше избегать.

Смотрите видео, в котором говорится, как правильно по-украински сказать "пододеяльник":

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

