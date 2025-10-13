Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответ

Далеко не все знают, что слово "пододеяльник" в украинском языке произносится не так, как многие привыкли. Есть литературное слово, которое больше всего подходит для обозначения простыни для одеяла.
Как будет по-украински "пододеяльник"
В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка и фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что слово "пододеяльник", которое зафиксировано во многих словарях как "пододіяльник", не соответствует литературному языку.
Правильно будет говорить так: наволока.
По словам Аль Шаера, слово "наволока" часто используется как чехол для подушки, однако может употребляться и как чехол для одеяла.
А слов "пододіяльник" или "підковдра" лучше избегать.
Смотрите видео, в котором говорится, как правильно по-украински сказать "пододеяльник":
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
