Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивлены

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2025, 05:20
Люди могут не знать, на какой слог правильно ставить ударение.
уют
Как правильно сказать на украинском уютный / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как сказать "затишний" на украинском
  • На какой слог правильно ставить ударение

В украинском языке есть много слов, которые украинцы могут произносить неправильно. Кто-то делает в словах неправильное ударение, а другие используют русизмы вместо настоящих украинских соответствий.

В нашем языке есть всем известное слово "затишний". Оно имеет несколько значений: защищенный, приятный, спокойный, беззаботный. Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний рассказала, как же правильно сказать на украинском слово "затишний" и на какой слог следует ставить ударение.

"Не нужно ждать холодных вечеров, чтобы начать ценить "зАтишних" людей и "затИшні" интерьеры. Только что вы услышали одно и тоже слово с разными ударениями - "зАтишний" и "затИшний". Как же правильно?" - сказала Багний.

Она отмечает, что оба варианта являются правильными, ведь это слово имеет двойное ударение. Поэтому можно говорить и "зАтишний", и "затИшний".

Смотрите видео о том, как правильно сказать на украинском "затишний":

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

