5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки

Вам иногда казалось, что ваши сны имеют какой-то смысл? Иногда мы можем проснуться в холодном поту из-за того, что увидели во сне. А иногда не хочется даже просыпаться, чтобы хороший сон продолжался.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, какие сны нельзя игнорировать. Они могут прятать в себе важную информацию.
Какие сны нельзя игнорировать
1. Вам может присниться сон, а через какой-то промежуток времени вы заметите, что история повторилась в реальности. Это может произойти даже через несколько дней. Такие пророческие сны могут указывать на то, что вы имеете скрытые способности.
2. Сон, который повторяется Ночью во сне вы видите один сюжет, а через некоторое время он повторяется. Если вы заметили похожее, то следует воспринять это как важную подсказку. Этот сон может означать, что в вашей жизни есть какая-то нераскрытая тема, которую следует проработать.
3. Если вам приснился сон и вы почувствовали в нем себя в опасности, вам следует быть внимательными. Ведь такой сон может действительно стать предупреждением и указать на то, что впереди вас могут ждать проблемы. Именно так через подсознание к вам обращается ваша интуиция.
4. Если вы видите в своем сне какого-то человека, обязательно запомните, кто именно вам приснился. Если вы давно не выходили на связь с этим человеком, то скоро он обязательно появится в вашей жизни. Этот сон также может указывать на то, что у вас есть скрытые способности.
5. Сны в особые дни. Мольфар указал на то, что ваши сны могут сбыться, если они приснились в ночь с четверга на пятницу. Если сон приснился в ночь на Ивана Купала или в день Новолуния, он может нести в себе подсказку о будущем.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
