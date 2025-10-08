Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2025, 16:43
87
Максим Гордеев утверждает, что есть несколько снов, на которые следует обратить внимание.
сон
Какие сны нельзя игнорировать / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вам иногда казалось, что ваши сны имеют какой-то смысл? Иногда мы можем проснуться в холодном поту из-за того, что увидели во сне. А иногда не хочется даже просыпаться, чтобы хороший сон продолжался.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, какие сны нельзя игнорировать. Они могут прятать в себе важную информацию.

Какие сны нельзя игнорировать

1. Вам может присниться сон, а через какой-то промежуток времени вы заметите, что история повторилась в реальности. Это может произойти даже через несколько дней. Такие пророческие сны могут указывать на то, что вы имеете скрытые способности.

видео дня

2. Сон, который повторяется Ночью во сне вы видите один сюжет, а через некоторое время он повторяется. Если вы заметили похожее, то следует воспринять это как важную подсказку. Этот сон может означать, что в вашей жизни есть какая-то нераскрытая тема, которую следует проработать.

3. Если вам приснился сон и вы почувствовали в нем себя в опасности, вам следует быть внимательными. Ведь такой сон может действительно стать предупреждением и указать на то, что впереди вас могут ждать проблемы. Именно так через подсознание к вам обращается ваша интуиция.

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки
Кто такой мольфар Максим Гордеев / Инфографика: Главред

4. Если вы видите в своем сне какого-то человека, обязательно запомните, кто именно вам приснился. Если вы давно не выходили на связь с этим человеком, то скоро он обязательно появится в вашей жизни. Этот сон также может указывать на то, что у вас есть скрытые способности.

5. Сны в особые дни. Мольфар указал на то, что ваши сны могут сбыться, если они приснились в ночь с четверга на пятницу. Если сон приснился в ночь на Ивана Купала или в день Новолуния, он может нести в себе подсказку о будущем.

Смотрите видео о том, какие сны нельзя игнорировать:

Вас также заинтересует:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сон мольфар Максим Гордеев Сонник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:54Война
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

16:50Война
Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

15:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Последние новости

17:53

"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

17:13

Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

16:54

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:50

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, списокВидео

16:43

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знакиВидео

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
16:32

Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

16:27

"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

16:22

Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотойВидео

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

Реклама
15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

15:42

Одна привычка опустошит кошелек: что не стоит делать водителям в пробкеВидео

15:24

В РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk и грозят США "последствиями"

15:15

Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов ГиннесаВидео

14:38

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:23

Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецептВидео

14:22

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:01

"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

Реклама
13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

Реклама
09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять