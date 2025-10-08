5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки

Максим Гордеев утверждает, что есть несколько снов, на которые следует обратить внимание.

Вам иногда казалось, что ваши сны имеют какой-то смысл? Иногда мы можем проснуться в холодном поту из-за того, что увидели во сне. А иногда не хочется даже просыпаться, чтобы хороший сон продолжался.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, какие сны нельзя игнорировать. Они могут прятать в себе важную информацию.

Какие сны нельзя игнорировать

1. Вам может присниться сон, а через какой-то промежуток времени вы заметите, что история повторилась в реальности. Это может произойти даже через несколько дней. Такие пророческие сны могут указывать на то, что вы имеете скрытые способности.

2. Сон, который повторяется Ночью во сне вы видите один сюжет, а через некоторое время он повторяется. Если вы заметили похожее, то следует воспринять это как важную подсказку. Этот сон может означать, что в вашей жизни есть какая-то нераскрытая тема, которую следует проработать.

3. Если вам приснился сон и вы почувствовали в нем себя в опасности, вам следует быть внимательными. Ведь такой сон может действительно стать предупреждением и указать на то, что впереди вас могут ждать проблемы. Именно так через подсознание к вам обращается ваша интуиция.

4. Если вы видите в своем сне какого-то человека, обязательно запомните, кто именно вам приснился. Если вы давно не выходили на связь с этим человеком, то скоро он обязательно появится в вашей жизни. Этот сон также может указывать на то, что у вас есть скрытые способности.

5. Сны в особые дни. Мольфар указал на то, что ваши сны могут сбыться, если они приснились в ночь с четверга на пятницу. Если сон приснился в ночь на Ивана Купала или в день Новолуния, он может нести в себе подсказку о будущем.

