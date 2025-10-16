Как по-украински сказать 'достопримечательность' - правильный ответ знают единицы

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер поделился видео, в котором объяснил, как правильно передать на украинском слово "достопримечательность".

https://glavred.info/culture/kak-po-ukrainski-skazat-dostoprimechatelnost-pravilnyy-otvet-znayut-edinicy-10707056.html Ссылка скопирована

Как по-русски будет "достопримечательность" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что вызывает споры в переводе русского слова "достопримечательность"

Какие есть украинские варианты перевода этого слова

Какой существует простой и понятный украинский вариант перевода

Украинский язык богат на выразительные слова, однако иногда встречаются термины, перевод которых вызывает споры. Одним из таких является русское слово "достопримечательность".

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в видео в TikTok поделился мыслями о том, как наиболее точно и одновременно благозвучно передать это понятие на украинском языке. По его словам, на просторах интернета существует немало споров вокруг этого термина, однако языковеды считают, что его невозможно передать одним словом.

видео дня

Некоторые источники предлагают новые варианты, например, "достовидность". Однако Аль Шаер отмечает, что это грубая и неестественная адаптация.

Он привел пример из английского, где "достопримечательность" переводится как showplace - то есть "показное место", что логично и понятно.

В то же время существует несколько украинских вариантов: визначна пам'ятка, визначна місцевість, цікавинка (если речь идет о менее значимых объектах). Лично Раме по душе пришлось слово "дивогляд", которое распространено преимущественно в Галичине и имеет поэтический оттенок.

Если же нужно быстро и просто, без лишней лирики, лучше всего использовать слово "пам'ятка", а вот кальки и искусственные заимствования вроде "достовидность" лучше избегать. Автор отмечает, что украинский язык богат благозвучными вариантами, поэтому нет необходимости прибегать к суржику или бессмысленным калек.

Как сказать на украинском "достопримечательность" - видео:

Украинский язык - материалы по теме

Ранее Главред рассказывал, выражение "по большому счету" является русским, а дословный перевод "по большому счету" некорректен. Его можно заменить украинскими фразами.

Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ привел украинское соответствие.

Кроме этого, в украинском языке слово "наглый" часто используют неправильно, считая его синонимом к "наглый". Рами Аль Шаер объяснил, что "наглый" означает неожиданный, внезапный.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред