Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советы

Удары агрессора России часто приводят к повреждениям объектов критической инфраструктуры, из-за чего украинцам приходится приспосабливать свою работу к возможным отключениям света. В этой ситуации возникает вопрос, какие есть способы зарядить телефон в условиях отсутствия электроэнергии. Мы расскажем о некоторых устройствах, которые помогут решить проблему.
В материале Theehugger собрано ряд рекомендаций, как зарядить мобильный телефон без света, и что для этого пригодится.
Как зарядить телефон при отключении электричества
Ноутбук
Заряженным ноутбуком можно подзарядить телефон. Для этого понадобится подключить телефон к ноуту при помощи шнура, а на самом смартфоне установить режим экономного потребления энергии.
Автомобиль
Чтобы заряжать телефон при помощи автомобиля, нужно специальное зарядное устройство. Хотя в новых авто уже есть USB-порты. Телефон можно заряжать только тогда, когда включен аккумулятор.
Пауэрбанк с солнечной батареей
Можно купить солнечные батареи со встроенными USB-портами. С их помощью можно заряжать как телефоны, так и другие устройства.
За 10 часов зарядки на солнце можно получить 48 часов освещения. Журналисты пишут, что аккумулятора емкостью 4000 мАч будет вполне достаточно для зарядки смартфона 1,5-2 раза.
Зарядное устройство на дровах
Оказывается, походная печь на дровах, которая производит электричество, оборудована USB-портом для подзарядки телефона. Для определенных моделей хватит всего пары веток, чтобы разжечь огонь.
Вентилятор печи сгенерирует электричество, а телефон будет заряжаться от аккумулятора емкостью 3200 мАч. Кроме того, на огне можно готовить пищу и кипятить воду.
Зарядка с ручным приводом
Не самый эффективный способ, но в срочных ситуациях может сгодиться. Десять минут поворота ручки, и уже можно сделать один телефонный звонок.
Самодельная зарядка
Чтобы сделать такую зарядку, понадобятся 8 батареек, скрепки, а также немного скотча. Нужно соединить по бокам положительные и отрицательные клеммы. Само зарядное устройство подключается к свободным клеммам на конце для обеспечения питания.
Смотрите видео, как зарядить телефон без розетки и пауэрбанка:
