Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки: как не испортить батарею

Вы, вероятно, сталкивались с вопросом: можно ли использовать телефон, пока он заряжается? Давайте разберемся в деталях и раскроем несколько мифов о зарядке и батарее.
Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки?
На самом деле, в большинстве современных телефонов применяются технологии, которые позволяют безопасно использовать устройство во время зарядки.
Однако стоит избегать интенсивных задач, таких как игры или видеомонтаж, чтобы уменьшить нагрузку на батарею и избежать перегрева.
Можно ли смотреть видео во время зарядки?
Эксперты говорят, что лучше ограничить использование телефона во время зарядки, особенно постараться не смотреть видео и не играть в игры.
Если вы играете в игры или смотрите видео во время зарядки, часть зарядного тока адаптера питания используется для восполнения заряда, потраченного экраном телефона или другой частью аппаратного обеспечения.
Таким образом зарядный ток, направляемый в батарею телефона, уменьшается, в результате чего скорость зарядки снижается
Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею?
Современные литий-ионные батареи, используемые в большинстве смартфонов, лучше работают в некотором диапазоне заряда. Рекомендуется заряжать устройство, когда осталось около 20-30% заряда, и отключаться приблизительно на уровне 80-90%.
Как правильно заряжать телефон:
- Используйте оригинальное зарядное устройство.
- Предотвращайте перегрев, избегая интенсивных задач.
- Заряжайте телефон в пределах уровней 20-30% до 80-90%.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете продлить срок службы батареи и обеспечить безопасное использование телефона.
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