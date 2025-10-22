Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знают

Если вы не знаете, что делать, если дома холодно и нет обогревателя, можно попробовать сделать мини-печку. Однако нужно соблюдать все правила безопасности.

https://glavred.info/life/kak-mozhno-sogretsya-bez-otopleniya-prostoy-sposob-o-kotorom-mnogie-ne-znayut-10708655.html Ссылка скопирована

Как быстро согреть комнату без обогревателя при помочи мини-печки / Скриншот YouTube

Кратко:

Мини-печки могут помочь обогреть комнату осенью или зимой

Мини-печку можно сделать из масляных свечей и ведер

Нужно помнить о правилах пожарной безопасности

Атаки войск агрессора России приводят к повреждениям объектов энергетики, в результате чего возникают риски проблем с отоплением или его ограничения. В такой ситуации возникает вопрос, что можно использовать вместо обогревателя, чтобы согреться поздней осенью и зимой. Мы нашли для вас интересный способ.

Автор YouTube-канала Просто про все рассказал, как сделать дома мини-печку, которая позволит согреть небольшое помещение.

видео дня

Как можно согреться зимой без отопления

Понадобятся ведра и свечи

Чтобы сделать мини-печку, нужно заранее подготовить 2-3 ведра и несколько масляных свечей в банках. К ведрам следует прикрепить канцелярские зажимы (как в инструкции, которую показывает автор), чтобы был приток воздуха, а поверхность защищалась от перегрева. Свечи ставятся на твердую поверхность – например, на стол – на камни, после чего накрываются ведрами.

Внимание! При использовании этого метода нужно в обязательном порядке следовать технике пожарной безопасности. Нельзя ставить такие мини-печи возле легковоспламеняющихся предметов!

Одна масляная свеча, накрытая ведром, может заменить 2-3 секции чугунной батареи. В крупном помещении можно использовать несколько таких мини-печей.

Почему это работает

Печка работает по следующему принципу: масляная свеча выделяет тепло, а перевернутое оцинкованное металлическое ведро накапливает тепло и распространяет его на помещение. Ведро не позволяет теплу уходить вверх, благодаря чему греется именно воздух, а не потолок. Ведь при обычном горении свечей тепло поднимается вверх, а низ остается холодным.

Безопасна ли такая конструкция

Автор считает, что конструкция безопасна, поскольку огонь полностью закрыт ведром. Это снижает риск возгорание, особенно когда дома дети или домашние животные.

Как подготовить дом к зиме / Инфографика: Главред

Смотрите видео, как обогреть комнату при помощи масляных свечей и ведер:

Мини-печи позволяют согреться при морозах до -30°

Как утверждает автор, его личный опыт подтвердил: мини-печь позволяет согреться при морозах даже до -30°.

Другие новости:

Об источнике: Просто про ВСЕ Просто про ВСЕ – украинский YouTube-канал, на котором автор делится со своими зрителями различной полезной информацией. Тематика: полезные советы и лайфхаки по технике. У канала более 8,6 млн просмотров, указано в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред