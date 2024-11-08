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Как согреться, когда холодно в квартире: самые эффективные советы

Анна Косик
8 ноября 2024, 18:47
348
Что делать, если в квартире очень холодно - часто в осенне-зимний период этот вопрос интересует многих, но выход есть.
Холод в доме
Как сделать, чтобы в квартире стало теплее / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Читайте в материале:

  • Что может влиять на холод в квартире
  • Как согреть себя и помещение в холодное время

В большинстве городов Украины еще в конце октября начался отопительный сезон, но не во все квартиры и дома поступило достаточно тепла, поэтому некоторые задаются вопросом, что делать, если в квартире холодно.

Главред исследовал, как сделать, чтобы в квартире стало теплее. Но для начала нужно определить, почему резко становится холодно в квартире. На это может быть несколько причин.

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В частности, чаще всего холодные места в квартире связаны с недостаточно изолированными окнами, дверями или стенами. Старые окна могут пропускать холодный воздух через трещины в рамах или щели в оконных соединениях.

Холодный воздух может попадать в помещение через плохо уплотненные входные двери или двери на балкон. Стоит проверить и ваши вентиляционные сквозняки. Если они неправильно функционируют или не имеют обратного клапана - это может быть ответом на вопрос: "Почему в моей квартире так холодно зимой".

Простыми и эффективными советами по сохранению тепла в доме поделились в Минздраве Украины. В министерстве советуют прежде всего позаботиться о многослойности одежды.

Также важно изолировать помещение, чтобы тепло не могло из него "выходить". Самое простое, что можно сделать самому - проверить не тянет холодом из дверей и окон и если обнаружите перетяжку - утеплить их.

Как подготовить дом к зиме инфографика
Как подготовить дом к зиме / Инфографика: Главред

Чтобы согреть постель, или же согреться самому, можно налить горячую воду в грелку или обычную пластиковую бутылку, замотать в полотенце и положить в кровать. Таким образом вы будете чувствовать тепло в течение всей ночи.

В солнечную погоду важно открывать в доме шторы - это добавит дому пару градусов тепла. А вот ночью наоборот, нужно закрывать шторы, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение помещения.

Что такое Минздрав Украины?

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.

Минздрав является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает

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