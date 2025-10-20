Укр
  Жизнь

Можно ли носить в кошельке фотографии родных: в церкви четко ответили

Марина Фурман
20 октября 2025, 14:47
Священник Филюк рассказал, что хранит в своем кошельке и имеет ли там фото родных.
Вы узнаете:

  • Можно ли носить фото в кошельке
  • Что носит в своем кошельке священник Филюк

У многих людей есть привычка класть в кошелек или под чехол телефона памятные вещи, например, милые записки от родных или фотографии близких. Некоторые считают, что это приносит удачу. В то же время народные приметы утверждают, что носить фото родных людей в кошельке может быть даже опасным.

Главред со ссылкой на священника Православной церкви Украины Алексея Филюка выяснил, что будет, если носить фото близкого человека в кошельке.

Почему нельзя носить фото в кошельке - народные приметы

Наши предки верили, что фото родных в кошельке не следует носить, ведь деньги накапливают не только положительную, но и негативную энергетику.

Купюры проходят через большое количество рук разных людей, прежде чем попасть в ваш кошелек, поэтому нет никакой гарантии, что те, кто держал в руках эти банкноты, думали только о хорошем.

Некоторые эзотерики считают, что деньги, наполненные положительной энергией, способны привлекать удачу и достаток. Зато купюры с негативной энергетикой могут вызвать финансовые трудности и проблемы в семье.

Еще одна примета, связанная с тем, что в кошельке нельзя носить фотографии родных, заключается в том, что они могут блокировать денежные потоки, которые идут через этот кошелек.

Что говорят в церкви о фото родных в кошельке

Священник Алексей Филюк считает, что хранить фото родного человека в кошельке - решение индивидуальное.

По его словам, если близкий вам человек, например парень, имеет девушку и хочет чаще ее видеть, то может положить ее фото в кошелек. И каждый раз, когда достает деньги, он будет видеть лицо своей любимой.

"Или человек, который защищает Украину, скучает по семье и носит фото родных возле себя - это нормально", - сказал Филюк.

Он подчеркнул, что этот вопрос "имеет индивидуальный характер". Если человек не хочет носить фото родных в кошельке - это его право, пусть не носит.

Можно ли носить фото в кошельке - смотрите видео:

Носит ли священник фото близких людей в кошельке

Филюк добавил, что фото родных в кошельке не носит, ведь у него не один ребенок, "то все туда не поместятся".

"Ношу в кошельке карточку, пару гривен...", - рассказал священник.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

