Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церкви

В православной церкви традиционно священнослужителями были и остаются мужчины.

Традиционно в православной церкви священнослужителями всегда были мужчины. Эта древняя практика сохраняется до сих пор, ведь церковное служение связано с литургическим образом Христа, а также с исторической передачей священства по мужской линии от служения Аарона до современности.

Православная церковь придерживается древних традиций, которые определяют роль мужчин и женщин в церковном служении. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил в TikTok, почему женщины не могут становиться священниками и какие функции в церкви им доступны. По его словам, это решение не является дискриминацией.

"Ни в коем случае здесь нет дискриминации. Перед Богом мы все равны, но служителем при церкви является мужчина. От служения Ааронова и по сей день священство идет по мужской линии", - отметил Филюк.

Женщины, по его словам, могут активно служить при церкви: петь в хоре, помогать прихожанам, заниматься организационными делами. Однако функция священника остается только за мужчинами.

"Священнослужитель на литургии подражает Христу. Литургический образ требует уподобления Христу, а женщина по природе и традиции должна быть под опекой своего мужа. Священства женского в церкви нет", - пояснил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

