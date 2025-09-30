Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церкви

Вы узнаете:
- Почему священнослужителями традиционно были мужчины
- Какие функции в церкви доступны женщинам
- Почему женщины не могут становиться священниками
Традиционно в православной церкви священнослужителями всегда были мужчины. Эта древняя практика сохраняется до сих пор, ведь церковное служение связано с литургическим образом Христа, а также с исторической передачей священства по мужской линии от служения Аарона до современности.
Православная церковь придерживается древних традиций, которые определяют роль мужчин и женщин в церковном служении. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил в TikTok, почему женщины не могут становиться священниками и какие функции в церкви им доступны. По его словам, это решение не является дискриминацией.
"Ни в коем случае здесь нет дискриминации. Перед Богом мы все равны, но служителем при церкви является мужчина. От служения Ааронова и по сей день священство идет по мужской линии", - отметил Филюк.
Женщины, по его словам, могут активно служить при церкви: петь в хоре, помогать прихожанам, заниматься организационными делами. Однако функция священника остается только за мужчинами.
"Священнослужитель на литургии подражает Христу. Литургический образ требует уподобления Христу, а женщина по природе и традиции должна быть под опекой своего мужа. Священства женского в церкви нет", - пояснил священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
Ранее Главред рассказывал, можно ли давать вещи после захода солнца. Согласно народным приметам, не стоит передавать какие-либо вещи после захода солнца, ведь это, якобы, может привести к потерям и бедности.
Также священник объяснил, почему на поминальных обедах традиционно подают горох с капустой.
Кроме того, довольно часто неподалеку кладбищ или даже на их территории растут различные фрукты и ягоды. Однако большинство людей избегает их и опасается употреблять, считая, что есть плоды из таких мест опасно или запрещено. Священник объяснил, действительно ли это так.
Вас также может заинтересовать:
- Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответил
- Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснил
- Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответил: священник ответил
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред