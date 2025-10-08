Укр
Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священника

Руслана Заклинская
8 октября 2025, 18:53
Священник ПЦУ разъяснил, как действовать, если во время похорон за шиворот бросили землю.
Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священника
Что делать, когда на похоронах бросили землю за шиворот

Вы узнаете:

  • Зачем за шиворот сыплют землю на похоронах
  • Как действовать, если за шиворот бросили горсть земли

Во время похорон иногда случаются странные или непонятные ситуации. Пользовательница TikTok рассказала, что на похоронах кому-то показалось нужным бросить горсть земли ей за шиворот.

В комментариях отметили, что такое делают якобы, "чтобы не приплакать покойника". Священник ПЦУ Алексей Филюк ответил, что подобные действия не имеют ничего общего с христианскими традициями и часто являются следствием суеверий.

"Как землю за шиворот? Я бросил бы в ответ, если бы мне кто-то такое сделал. Но в целом, если уж так произошло - вытряхните землю, придите домой, помойтесь, постирайте одежду, потому что это антисанитария", - сказал отец Алексей.

Он добавил, что иногда такие действия делают суеверные или больные люди, или те, кто хочет навредить. Однако, по словам священника, бояться таких вещей не следует.

"Вы не бойтесь того. Если Бог с вами, никакая сила вас не возьмет. Бог с вами - и вы победите", - подчеркнул он.

Смотрите видео с объяснением священника:

@o.filiuk1

Вопрос от подписчицы, что делать когда на похоронах на кладбище бросили земли за пазуху???

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

Ранее Главред рассказывал, можно ли давать вещи после захода солнца. Согласно народным приметам, не стоит передавать какие-либо вещи после захода солнца, ведь это, якобы, может привести к потерям и бедности.

Также священник объяснил, почему на поминальных обедах традиционно подают горох с капустой - эти блюда символизируют простоту, смирение и память об усопших.

Кроме этого, священник объяснил, почему в православной церкви женщины не могут быть священниками. По его словам, это давняя традиция, берущая начало от служения Аарона.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

священники священник Алексей Филюк
