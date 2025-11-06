Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

В ближайшее время в Украине будет сухо и солнечно.

https://glavred.info/synoptic/vlupit-4-gradusa-nazvany-regiony-gde-budet-moroz-10713014.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 ноября

Где температура воздуха опустится до -4 градусов

Где будет сильный туман

Погода в Украине 7 ноября будет уже тепло и солнечно. В то же время в некоторых областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 7 ноября в Украине будет сухо и солнечно. В то же время ожидаются сильные туманы.

видео дня

Температура воздуха опустится ночью до 2-8 градусов тепла. Днем температура воздуха повысится до 10-16 градусов тепла. Похолодание придет с 11-12 ноября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / фото: ventusky

Погода 7 ноября

В Украине 7 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В то же время будет сильный туман в северных, восточных, Винницкой областях и в Карпатском регионе. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Ночью ожидаем 0-5° тепла, в дневные часы 8-13°; на юге страны несколько теплее, ночью 4-9°, днем 11-16°; а в Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем в пределах 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 7 ноября в Украине будет солнечно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / фото: meteoprog

Погода 7 ноября в Киеве

В Киеве 7 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день осадков не прогнозируют, однако будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред