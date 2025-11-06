Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2025, 15:02
351
Эта магнитная буря такая сильная, что может негативно повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Она может негативно повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

1 ноября магнитная буря ударила с новой силой. Она сразу врезала с мощностью 6 баллов. На таком уровне магнитная буря продержалась до 4 ноября включительно.

видео дня

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад, но она влупила с новой силой. 5 ноября мощность бури выросла до 7-ми баллов. 7 ноября страну также "трусит" 7-балльная буря. Ожидается, что завтра, 8 ноября, она опустится до 4 баллов.

магнитная буря
Украину накрыла 7-балльнаяф магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 6 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

"Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

16:10Война
Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

15:02Синоптик
Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Последние новости

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Реклама
14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

Реклама
13:24

Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФВидео

13:10

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:09

Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

12:44

Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

12:40

Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

12:17

Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

12:15

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские ударыФото

12:07

Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

12:03

Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцыВидео

11:48

Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

11:47

Как по-украински называется "безымянный" палец - ответ мало кто знаетВидео

11:42

Как эффективно прочистить трубы: простое средство, которое работает лучше любых химикатов

11:19

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папыЭксклюзив

11:07

Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

10:59

Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую областьФото

10:55

Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

10:21

"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

Реклама
10:15

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

10:10

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

09:53

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:30

Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

09:25

"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

09:24

Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песнюВидео

09:20

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

09:00

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

08:46

Почему Украине очень нужны Томагавки?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять