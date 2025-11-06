Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Эта магнитная буря такая сильная, что может негативно повлиять на самочувствие человека.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Она может негативно повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

1 ноября магнитная буря ударила с новой силой. Она сразу врезала с мощностью 6 баллов. На таком уровне магнитная буря продержалась до 4 ноября включительно.

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад, но она влупила с новой силой. 5 ноября мощность бури выросла до 7-ми баллов. 7 ноября страну также "трусит" 7-балльная буря. Ожидается, что завтра, 8 ноября, она опустится до 4 баллов.

Украину накрыла 7-балльнаяф магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 6 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

"Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

