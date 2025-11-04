В Украину идет серьезное похолодание: известно, когда погода резко изменится

Синоптик сказала, что нужно успеть насладиться теплыми днями.

Прогноз погоды на 5 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в среду

Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине в среду, 5 ноября, будет умеренно теплой, существенные осадки маловероятны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 ноября в Украине температура воздуха самой низкой будет в западной части, там ожидается +8...+11 градусов, а самой высокой - в южной, +12...+17 градусов. В то же время, на остальной территории ожидается в течение дня +11...+14 градусов.

"Большую часть территории Украины завтра будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой влажный островок - Винницкая область, Черновицкая область, Одесская область и ночью Житомирщина - покажет небольшие дожди", - подчеркнула синоптик.

Погода 5 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 5 ноября дождей не ожидается. По мнению Диденко, в столице даже немного потеплеет.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Она добавила, что в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями.

В то же время, синоптик отметила, что с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Когда может прийти похолодание

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что после 5 ноября украинцам стоит ожидать сильных осадков.

По ее словам, резкое похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

