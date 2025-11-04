В Украину идет серьезное похолодание: известно, когда погода резко изменится

Вы узнаете:
Погода в Украине в среду, 5 ноября, будет умеренно теплой, существенные осадки маловероятны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 5 ноября в Украине температура воздуха самой низкой будет в западной части, там ожидается +8...+11 градусов, а самой высокой - в южной, +12...+17 градусов. В то же время, на остальной территории ожидается в течение дня +11...+14 градусов.
"Большую часть территории Украины завтра будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой влажный островок - Винницкая область, Черновицкая область, Одесская область и ночью Житомирщина - покажет небольшие дожди", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 5 ноября дождей не ожидается. По мнению Диденко, в столице даже немного потеплеет.
Она добавила, что в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями.
В то же время, синоптик отметила, что с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.
Когда может прийти похолодание
Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что после 5 ноября украинцам стоит ожидать сильных осадков.
По ее словам, резкое похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 4 ноября будет уже прохладной. В то же время в некоторых областях задержится тепло.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.
