Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Вы узнаете:
- Какой будет погода во вторник
- Где пройдут сильные дожди
Погода в Украине во вторник, 11 ноября, будет под влиянием циклона, который покажет себя дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Циклон с юго-запада Европы по имени Niksala завтра придет в Украину. Уже даже сегодня вечером нехилые дожди появятся в Винницкой области, севере Одесской области, части Хмельницкой области, Черкасской области и в Черновицкой области", - подчеркнула она.
Диденко говорит, что 11 ноября в течение дня дожди ожидаются в большинстве областей.
Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей. Там ожидается +6...+10 градусов, на востоке +10...+13 градусов, в южной части +13...+17 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 11-го ноября дождей также станет больше. В течение дня в столице будет +7...+9 градусов.
"Поэтому завтра одевайтесь теплее, зонты или дождевики, и также где-то рядом таблетки от головы или артериального давления, все же важный гость - циклон Niksala", - подытожила синоптик.
Похолодание в Украине
Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова предупреждала, что уже к концу ноября стоит ожидать резкого похолодания.
По ее словам, похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.
Она также добавила, что первый серьезный снег также будет до конца ноября.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели погода в Украине будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Он подчеркнул, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Синоптик Наталья Диденко также рассказывала, что уже 11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
