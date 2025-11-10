Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Синоптик сказала, что украинцам нужно готовить зонты.

Прогноз погоды на 11 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода во вторник

Где пройдут сильные дожди

Погода в Украине во вторник, 11 ноября, будет под влиянием циклона, который покажет себя дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон с юго-запада Европы по имени Niksala завтра придет в Украину. Уже даже сегодня вечером нехилые дожди появятся в Винницкой области, севере Одесской области, части Хмельницкой области, Черкасской области и в Черновицкой области", - подчеркнула она. видео дня

Циклон в Украине / фото: t.me/PohodaNatalka

Диденко говорит, что 11 ноября в течение дня дожди ожидаются в большинстве областей.

Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей. Там ожидается +6...+10 градусов, на востоке +10...+13 градусов, в южной части +13...+17 градусов.

Погода 11 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 11-го ноября дождей также станет больше. В течение дня в столице будет +7...+9 градусов.

"Поэтому завтра одевайтесь теплее, зонты или дождевики, и также где-то рядом таблетки от головы или артериального давления, все же важный гость - циклон Niksala", - подытожила синоптик.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Похолодание в Украине

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова предупреждала, что уже к концу ноября стоит ожидать резкого похолодания.

По ее словам, похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

Она также добавила, что первый серьезный снег также будет до конца ноября.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели погода в Украине будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Он подчеркнул, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы.

Синоптик Наталья Диденко также рассказывала, что уже 11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

