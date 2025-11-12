В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

Вы узнаете:
Погода в Украине в четверг, 13 ноября, будет облачной, также возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В четверг прояснения или какие-то паузы в серой ноябрьской пелене возможны только в западных областях Украины. На остальной территории - плотная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, небольшой или умеренный", - подчеркнула она.
По ее словам, температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
"Как видно из прогностической карты температуры воздуха центром прохладной погоды завтра будет островок Черниговщина-Киевщина-Черкасская область, +5...+9 градусов", - добавила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 13-го ноября будет преобладать облачная погода с небольшим дождем ночью и утром. Днем будет без существенных осадков. Температура воздуха ожидается около +6, +7 градусов.
Когда в Украине похолодает
Диденко также рассказала, что в пятницу-субботу в Украине немного потеплеет. Температура поднимется до +10...+14 градусов. Но в воскресенье уже ощутимо похолодает. Температура упадет до +4...+9 градусов.
"В понедельник - снова рывок до +9...+13 градусов, чтобы уже со вторника, с 18-го ноября снова сильно - ууух!- похолодало", - подытожила она.
Какой будет зима в Украине
В прогнозе Mkweather отмечается, что зима 2025-2026 года обещает стать одной из самых контрастных за последние годы.
В частности, метеорологи предупреждают о настоящих погодных качелях, которые охватят Украину и Европу.
Известно, что сезон начнется с мягкого, влажного декабря, а завершится по настоящему холодным февралем с арктическими морозами.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 12 ноября будет прохладной и дождливой. Во многих областях будет туман.
Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в пятницу-субботу ожидается кратковременное потепление до +10...+12 °C, но уже в воскресенье снова похолодает.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
