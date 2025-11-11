Почти везде будет дождливо: в каких регионах и когда ожидать сухую и теплую погоду

12-го листопада волога погода переважатиме практично повсюди.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / Коллаж: Главред, фото: Freepik

12 ноября в Украине будет преобладать влажная погода

Температура днем будет колебаться от +6 до +11 °C, на юго-востоке - до +16 °C

Осень в Украине набирает обороты: ноябрь демонстрирует свою многогранность - от туманов и мороси до неожиданного тепла. В среду, 12 ноября, страну накроет влажная погода, а местами - настоящие дождевые фронты. Об этом в своем Telegram рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Дожди на западе, востоке и в Крыму

Прогнозируется, что наиболее интенсивные осадки в западных областях, на востоке Украины и в Крыму. К вечеру дождливая зона распространится на Одесскую, Винницкую и Черкасскую области.

На остальной территории - облачность, туман или легкий дождь, который можно обойти, перебегая между каплями, - добавила Диденко.

От +6 до +16

В большинстве регионов Украины температура днем будет колебаться в пределах +6...+11 °C. Теплее будет на юго-востоке - в Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях - до +16 °C. В Киеве ожидается стабильная температура +6...+8 °C, без существенных осадков.

Магнитные бури продолжаются

Кроме погодных капризов, украинцы будут чувствовать влияние магнитной бури, которая продлится 12 и 13 ноября. По прогнозам, геомагнитная активность снизится ближе к пятнице.

Что ожидать дальше

В пятницу-субботу ожидается кратковременное потепление до +10...+12 °C, но уже в воскресенье снова похолодает. А 17 ноября - новая волна тепла.

Какой будет погода до конца ноября

Синоптик Виталий Постригань рассказывал, что во второй половине ноября ожидается резкое похолодание - возможны морозы и снег.

"Со второй половины ноября возрастает вероятность "первых проявлений зимы": к дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица", - подчеркнул он.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что погода в Украине 11 ноября будет прохладной и дождливой. Во многих областях будет туман.

В частности, утром в Киеве и области - туман. В ГСЧС призвали жителей быть осторожными на дорогах.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели погода в Украине будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Он подчеркнул, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

