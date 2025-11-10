Мощный циклон обрушится на Украину: какие регионы будет заливать сильным дождем

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/moshchnyy-ciklon-obrushitsya-na-ukrainu-kakie-regiony-budet-zalivat-silnym-dozhdem-10714193.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 11 ноября

Где температура воздуха опустится до +1 градуса

Где будет сильный туман и дожди

Погода в Украине 11 ноября будет прохладно и дождливо. Во многих областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской, Николаевской, Кировоградской, днем и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Там объявили І уровень опасности из-за сильных дождей.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 11 ноября регионы накроет сильный циклон. В течение дня дожди будут лить в большинстве областей.

На западе, севере и в центральных областях температура воздуха снизится до 6-10 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 13-17 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 11 ноября

В Украине 11 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди по всей Украине. В западных областях и на Левобережье будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 11 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Погода 11 ноября в Киеве

В Киеве 11 ноября будет облачно. Синоптики этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью и днем 8-10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред