Мощный циклон обрушится на Украину: какие регионы будет заливать сильным дождем

Погода в Украине 11 ноября будет прохладно и дождливо. Во многих областях будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской, Николаевской, Кировоградской, днем и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Там объявили І уровень опасности из-за сильных дождей.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 11 ноября регионы накроет сильный циклон. В течение дня дожди будут лить в большинстве областей.
На западе, севере и в центральных областях температура воздуха снизится до 6-10 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 13-17 градусов тепла.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 11 ноября
В Украине 11 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди по всей Украине. В западных областях и на Левобережье будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +4
По данным meteoprog, 11 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.
Погода 11 ноября в Киеве
В Киеве 11 ноября будет облачно. Синоптики этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью и днем 8-10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
