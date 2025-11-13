"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

Эта магнитная буря достигла практически максимальной мощности.

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Эта магнитная буря может сильно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает meteoagent.

7 ноября страну внезапно атаковала 7-балльная магнитная буря. Ожидалось, что она станет слабее, но резко она стала еще сильнее - 8 баллов.

9 -10 ноября магнитная буря была на уровне 6 баллов, а 11 ноября опустилась до 5-ти баллов. Ожидалось, что магнитная буря закончится, а ее мощность пойдет на спад, но 12 ноября она усилилась почти до 9-ти баллов. На таком же уровне она продержалась и 13 ноября. Ожидается, что 14 ноября она станет 4-балльной, а 15 ноября опустится до мощности 3 баллов.

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 13 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 85%. Вероятность вспышек класса Х составляет 55%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 66 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью., - говорится в сообщении.

Симптомы воздействия магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

