Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Алексей Тесля
18 марта 2026, 22:43
Ключевым фактором остаётся ситуация на рынке нефти, подорожание топлива выглядит наиболее вероятным сценарием.
авто, АЗС
Украинцев предупредили о новых ценах на АЗС / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Ключевым фактором подорожания остаётся ситуация на рынке нефти
  • В опте цена уже увеличилась более чем на 2 гривны за литр

Аналитики допускают, что цены на топливо в ближайшее время могут вырасти сильнее, чем ожидалось.

Как отмечается в материале delo.ua, уже к концу недели стоимость бензина способна приблизиться к уровню 75–76 грн за литр.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Эксперты поясняют, что ключевым фактором остаётся ситуация на рынке нефти: при сохранении текущих тенденций подорожание топлива выглядит наиболее вероятным сценарием.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил, что расходы на логистику существенно выросли, а у сетей АЗС не хватает оборотных средств для закупок впрок. Из-за этого операторы вынуждены быстрее переносить рост оптовых цен на розничные.

За последнюю неделю стоимость бензина в оптовом сегменте уже увеличилась более чем на 2 гривны за литр, достигнув в среднем 63,4 грн. По мнению экспертов, такая динамика может усилить финансовое давление на участников рынка и повлиять на стабильность поставок.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

Другие новости:

О персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

АЗС бензин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
22:47Война
21:24Война
19:49Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять