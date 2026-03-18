Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Украинцев предупредили о новых ценах на АЗС

Как отмечается в материале delo.ua, уже к концу недели стоимость бензина способна приблизиться к уровню 75–76 грн за литр.

Эксперты поясняют, что ключевым фактором остаётся ситуация на рынке нефти: при сохранении текущих тенденций подорожание топлива выглядит наиболее вероятным сценарием.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил, что расходы на логистику существенно выросли, а у сетей АЗС не хватает оборотных средств для закупок впрок. Из-за этого операторы вынуждены быстрее переносить рост оптовых цен на розничные.

За последнюю неделю стоимость бензина в оптовом сегменте уже увеличилась более чем на 2 гривны за литр, достигнув в среднем 63,4 грн. По мнению экспертов, такая динамика может усилить финансовое давление на участников рынка и повлиять на стабильность поставок.

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

