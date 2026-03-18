Спасет стиралку от накипи: какое простое кухонное средство действует лучше, чем химия

Если не знать, как почистить стиральную машину, и не заботиться о чистоте деталей, то техника начнёт стирать гораздо хуже.

Как удалить накипь в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Стиральные машины страдают от накипи из-за жесткой воды

Уксус и сода эффективно очищают внутренние детали

Регулярная чистка продлевает срок службы техники

Во многих домах стиральные машины работают на пределе возможностей — и часто незаметно для владельцев. Специалисты все чаще фиксируют случаи, когда техника выходит из строя из-за обычного накипи, образующейся на нагревательных элементах и насосах. Причина — жесткая вода, которая оставляет известковые отложения на внутренних деталях.

Проблема долгое время может быть незаметной, но ее последствия ощутимы: машинка начинает издавать посторонние звуки, хуже стирает, дольше нагревает воду, а иногда на дне барабана появляется белый налет и неприятный запах, пишет Martha Stewart.

Почему это опасно

По словам экспертов, игнорирование профилактической чистки может привести к:

поломки насоса,

снижения эффективности стирки,

появления пятен и затхлого запаха на одежде,

увеличения потребления электроэнергии из-за медленного нагрева ТЭНа.

Специалисты издания советуют проводить очистку от накипи каждые 1–3 месяца — в зависимости от жесткости воды.

Как правильно очистить стиральную машину от накипи

Для стиральных машин с фронтальной загрузкой процесс очистки начинается с того, что нужно запустить стирку с пустым барабаном при температуре 90°. После этого в отсек для кондиционера вливают два стакана уксуса, чтобы средство равномерно попало в систему.

Далее включают самый длинный цикл при максимальной температуре, позволяя уксусу растворить известковые отложения. Когда стирка завершится, в барабан высыпают полстакана пищевой соды и повторяют тот же режим — сода нейтрализует уксус, устраняет запахи и помогает вымыть остатки налета.

У вертикальных моделей процедура отличается. Сначала бак наполняют горячей водой, после чего добавляют четыре стакана уксуса. Машинку включают в режиме гигиенической стирки на несколько минут, чтобы уксус смешался с водой, а затем ставят на паузу и оставляют технику на час.

За это время раствор активно работает внутри системы. После выдержки цикл завершают и дополнительно запускают полоскание, чтобы полностью смыть остатки налета.

После очистки на стенках барабана или дверце может появиться смытый налет — его достаточно протереть салфеткой из микрофибры и дать технике полностью высохнуть.

Как избежать проблем в будущем

Специалисты советуют установить умягчитель воды на трубу — это значительно уменьшит образование накипи и продлит срок службы техники на годы.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

