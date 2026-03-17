Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

С наступлением тепла бананы чернеют ещё быстрее — особенно если оставить их вместе с другими фруктами в вазе.

Как хранить бананы, чтобы они не чернели

Вы узнаете:

Почему бананы быстро темнеют

Как хранить бананы дольше

Чем обернуть бананы от потемнения

Бананы остаются одним из самых популярных фруктов для быстрого перекуса, но их главная проблема — быстрое порча. Часто уже через несколько дней после покупки плоды темнеют, становятся мягкими и теряют вкус.

Британское издание The Express обратило внимание на простой лайфхак, который помогает значительно продлить свежесть бананов — и для этого нужна лишь обычная фольга.

Почему бананы так быстро темнеют

При комнатной температуре бананы хранятся от двух до шести дней — все зависит от того, насколько спелыми они были при покупке. После полного созревания процесс порчи ускоряется: кожура темнеет, мякоть размягчается, а вкус постепенно ухудшается.

В теплое время года ситуация становится еще хуже — особенно если хранить бананы в вазе вместе с другими фруктами. И хотя многие пытаются спасти плоды с помощью холодильника, эксперты предупреждают: холод лишь меняет цвет кожуры, но не останавливает порчу. Более того — бананы могут почернеть, так и не дозрев.

Простой лайфхак: фольга против быстрого созревания

Специалисты объясняют, что главный виновник быстрого порчи — этилен, природный гормон растений, который выделяется из стеблей бананов. Именно он превращает крахмал в сахар и делает плоды мягкими и сладкими.

Чтобы замедлить этот процесс, достаточно сделать две вещи:

обернуть хвостики бананов алюминиевой фольгой или пищевой пленкой;

хранить плоды в подвешенном состоянии и отдельно от других фруктов.

Фольга удерживает этилен у стебля, не давая ему быстро распространяться, а подвешивание предотвращает появление "синяков" от контакта с поверхностями.

С какими фруктами бананы несовместимы

Этилен, выделяемый бананами, может ускорять созревание других плодов. Особенно чувствительны к нему:

яблоки;

груши;

маракуйя.

Зато цитрусовые — апельсины и лимоны — почти не реагируют на этилен и могут храниться рядом без риска.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

