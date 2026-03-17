Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

Вы узнаете:
- Зачем класть туалетную бумагу в холодильник
- Помогает ли туалетная бумага в холодильнике
В интернете давно "гуляет" необычный бытовой совет — класть туалетную бумагу в холодильник. Считается, что этот простой лайфхак помогает избавиться от неприятных запахов и даже продлить свежесть продуктов.
Но действительно ли это работает? Немецкие журналисты решили провести эксперимент и проверить популярный метод.
Зачем кладут туалетную бумагу в холодильник
Согласно распространенной теории, рулон туалетной бумаги может выполнять сразу несколько функций.
Во-первых, он якобы устраняет запахи в холодильнике, поскольку бумага обладает высокой впитывающей способностью и может поглощать частицы с неприятным ароматом.
Во-вторых, считается, что такой способ помогает уменьшить влажность внутри холодильника, что должно положительно влиять на хранение продуктов.
Также сторонники метода утверждают, что снижение влаги может уменьшить образование льда и даже снизить энергопотребление.
Рекомендуется ставить рулон в дальний угол холодильника и менять его примерно раз в три недели.
Эксперимент: помогает ли туалетная бумага
В холодильник поместили продукт с сильным запахом — сыр — и оставили его открытым. Одновременно туда положили рулон бумаги и наблюдали за результатом.
По итогам теста оказалось, что:
- запах практически не изменился
- уровень влаги остался прежним
- никакого заметного эффекта обнаружено не было
Таким образом, популярный лайфхак не подтвердился на практике.
Что говорят производители холодильников
Производители техники также скептически относятся к подобному методу.
Компании Bosch и Liebherr отметили, что туалетная бумага в холодильнике не дает реального эффекта, а в некоторых случаях может даже навредить.
Специалисты предупреждают, что влажная бумага может стать источником плесени, особенно если ее долго не менять.
Как действительно избавиться от запаха в холодильнике
Эксперты советуют использовать более проверенные методы. В первую очередь важно регулярно мыть холодильник и правильно хранить продукты.
Также эффективными считаются натуральные абсорбенты, например сода или специальные поглотители запаха.
Об источнике: GameStar
GameStar Tech (gamestar.de/tech) — это технологический раздел популярного немецкого портала GameStar, посвящённый не только играм, но и современной технике. Здесь публикуются новости, обзоры и тесты гаджетов, компьютеров, смартфонов, аксессуаров, а также гайды и советы по выбору техники.
Раздел ориентирован на широкую аудиторию — от геймеров до обычных пользователей, интересующихся технологиями. GameStar Tech помогает следить за новыми трендами, сравнивать устройства и разбираться в характеристиках современной электроники.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред