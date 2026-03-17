Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

В интернете давно "гуляет" необычный бытовой совет — класть туалетную бумагу в холодильник. Считается, что этот простой лайфхак помогает избавиться от неприятных запахов и даже продлить свежесть продуктов.

Но действительно ли это работает? Немецкие журналисты решили провести эксперимент и проверить популярный метод.

Согласно распространенной теории, рулон туалетной бумаги может выполнять сразу несколько функций.

Во-первых, он якобы устраняет запахи в холодильнике, поскольку бумага обладает высокой впитывающей способностью и может поглощать частицы с неприятным ароматом.

Во-вторых, считается, что такой способ помогает уменьшить влажность внутри холодильника, что должно положительно влиять на хранение продуктов.

Также сторонники метода утверждают, что снижение влаги может уменьшить образование льда и даже снизить энергопотребление.

Рекомендуется ставить рулон в дальний угол холодильника и менять его примерно раз в три недели.

Эксперимент: помогает ли туалетная бумага

В холодильник поместили продукт с сильным запахом — сыр — и оставили его открытым. Одновременно туда положили рулон бумаги и наблюдали за результатом.

По итогам теста оказалось, что:

запах практически не изменился

уровень влаги остался прежним

никакого заметного эффекта обнаружено не было

Таким образом, популярный лайфхак не подтвердился на практике.

Что говорят производители холодильников

Производители техники также скептически относятся к подобному методу.

Компании Bosch и Liebherr отметили, что туалетная бумага в холодильнике не дает реального эффекта, а в некоторых случаях может даже навредить.

Специалисты предупреждают, что влажная бумага может стать источником плесени, особенно если ее долго не менять.

Как действительно избавиться от запаха в холодильнике

Эксперты советуют использовать более проверенные методы. В первую очередь важно регулярно мыть холодильник и правильно хранить продукты.

Также эффективными считаются натуральные абсорбенты, например сода или специальные поглотители запаха.

