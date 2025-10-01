Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

Считается, что люди, которые вешают туалетную бумагу "неправильно", имеют интересную черту характера.

Каждый человек вешает туалетную бумагу по-своему. Некоторые любят, чтобы кончик бумаги был под рулоном, а некоторые - над. Оказывается, что это незначительное отличие может многое рассказать о характере человека.

Как "правильно" вешать туалетную бумагу

Express.co.uk пишет, что существует "правильный" способ вешать туалетную бумагу, который считается более гигиеничным.

Так, специалисты советуют размещать рулон так, чтобы конец бумаги свисал над ним.

"Когда рулон туалетной бумаги свисает, он с меньшей вероятностью коснется стены или шкафа, где могут размножаться микробы. Кроме того, так легче схватить свободный конец туалетной бумаги", - говорится в сообщении.

Какой характер человека по размещению туалетной бумаги

В то же время, психологи предполагают, что способ вешать туалетную бумагу выходит за рамки просто личных предпочтений.

В частности, доктор Гилда Карл предполагает, что способ, которым вы вешаете рулоны туалетной бумаги, раскрывает "секрет" вашей общей личности.

Что значит, если туалетная бумага свисает над рулоном

Согласно исследованию доктора, те, кто вешает свою бумагу "над" рулоном, как правило, более доминантны.

"Люди, которые вешают туалетную бумагу "над", чаще демонстрируют личности типа А, что означает, что они амбициозны, организованы и целеустремленны. Они также могут быть более настойчивыми и управляемыми людьми", - подчеркнула она.

Что значит, если туалетная бумага свисает под рулоном

Доктор отметила, что люди, которые вешают туалетную бумагу "под" рулоном, более расслаблены.

"Люди, которые вешают туалетную бумагу "под", чаще имеют личности типа B, что означает, что они более расслаблены, легки на подъем и гибкие. Они также могут быть более склонными к сотрудничеству и командной работе", - говорится в заявлении.

