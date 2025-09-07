Собаки с "кошачьим" характером: список пород для любителей мурлык

Вы узнаете:
Даже истинные "кошатники" хотя бы раз задумывались над тем, чтобы завести собаку. Кошки независимы, относительно неприхотливы в уходе и известны своим сильным характером. Собаки же, напротив, часто требуют больше внимания и физических упражнений. Но не все породы соответствуют этому критерию. Некоторые собаки обладают такой же независимостью и спокойствием, как кошки, что делает их отличным выбором для тех, кто выбирает своего первого четвероногого друга.
Итак, если вы не уверены, готовы ли вы завести свою первую собаку, кинолог Санни Джексон советует сначала взять животное на передержку, чтобы понять, подходит ли вам этот питомец и узнать больше о породе, которая вас интересует, пишет издание Martha Stewart.
"Слишком часто люди выбирают собаку только потому, что она милая, а потом понимают, что эта порода не подходит их образу жизни", - говорится в сообщении.
Джексон также отмечает, что тем, кто предпочитает спокойный характер кошек, следует избегать энергичных пастушьих или рабочих пород собак. Тем не менее, всем собакам нужны физические нагрузки и уход, поэтому важно убедиться, что их потребности соответствуют вашему образу жизни.
Породы собак с кошачьими качествами
Сиба-ину. Это независимые и известные своим упрямством собаки, которых часто сравнивают с кошками. Они ценят время, проведенное в одиночестве, а еще - они удивительно тихие.
Басенджи. Их называют собаками, которые не умеют лаять. Они умны, независимы и элегантны. Вместо лая они издают уникальный звук, напоминающий йодль.
Бишон-фризе. Игривые, ласковые и любопытные. Бишоны — отличные комнатные собачки. Как и кошки, они не любят воду, хотя их пушистая шерсть требует регулярного ухода.
Бульдоги. Несмотря на свою суровую внешность, бульдоги в душе домоседы. Они любят обниматься, нуждаются в минимальной физической нагрузке и привносят в дом спокойствие и дружелюбие.
Чихуахуа. Маленькие, дерзкие и харизматичные чихуахуа иногда могут быть робкими, но за ними легко ухаживать. По сути, это порода пугливых кошек. Они могут жить до 20 лет.
Китайский шарпей. Порода, известная своей независимостью и серьезным нравом. Они любят находиться рядом с хозяином, но не слишком ласковые.
Чау-чау. Это гордая и преданная собака. Часто она сильнее всего привязывается лишь к одному человеку.
Пиренейская горная собака. Несмотря на свои размеры, эти нежные гиганты спокойны, терпеливы и требуют на удивление мало физической активности. Они могут наслаждаться короткой прогулкой и быть довольными на весь день.
Японский хин. Маленькие, обаятельные и неэнергичные японские хины — ласковые, но в то же время достойные компаньоны.
Манчестерский терьер. Изначально выведенные для охоты на мелких вредителей, они ласковы с семьей, но сдержанны с незнакомцами, как и кошки.
Стоит учесть, что они не доверяют другим животным, которых могут счесть добычей.
Пекинес. Преданные, умные и немного упрямые пекинесы держатся с королевской осанкой. Они обладают высоким интеллектом, из-за чего некоторые считают их упрямыми, как и кошек.
Немецкий дог. Нежные и ласковые, немецкие доги в душе — "комнатные собачки", несмотря на свой внушительный размер. Этой породе не требуется много ежедневных упражнений.
Скотч-терьер. Независимые и энергичные, уверенные в себе собаки. Они станут отличными компаньонами как для пожилых людей, так и для молодых семей.
Ши-тцу. Игривые, ласковые и общительные миниатюрные собаки имеют веселый нрав и заставят вас улыбаться.
Уиппет. Это изящные и кошачьи в своих движениях собаки. Они очень ласковые, спокойные и любят свернуться калачиком в теплых местах, как кошки.
