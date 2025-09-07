Укр
Собаки с "кошачьим" характером: список пород для любителей мурлык

Анна Ярославская
7 сентября 2025, 04:31
Эти независимые, спокойные и неприхотливые собаки понравятся даже "кошатникам" со стажем.
Собака, кошка
Названы 15 пород собак, идеально подходящих тем, кто любит кошек / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какая порода собак не умеет лаять
  • Какая порода не любит воду, но очень сильно нуждается в груминге

Даже истинные "кошатники" хотя бы раз задумывались над тем, чтобы завести собаку. Кошки независимы, относительно неприхотливы в уходе и известны своим сильным характером. Собаки же, напротив, часто требуют больше внимания и физических упражнений. Но не все породы соответствуют этому критерию. Некоторые собаки обладают такой же независимостью и спокойствием, как кошки, что делает их отличным выбором для тех, кто выбирает своего первого четвероногого друга.

Если вам интересно, можно ли держать кошку и собаку в одной квартире, читайте материал: Как быстро подружить кошку и собаку в домашних условиях.

Итак, если вы не уверены, готовы ли вы завести свою первую собаку, кинолог Санни Джексон советует сначала взять животное на передержку, чтобы понять, подходит ли вам этот питомец и узнать больше о породе, которая вас интересует, пишет издание Martha Stewart.

"Слишком часто люди выбирают собаку только потому, что она милая, а потом понимают, что эта порода не подходит их образу жизни", - говорится в сообщении.

Джексон также отмечает, что тем, кто предпочитает спокойный характер кошек, следует избегать энергичных пастушьих или рабочих пород собак. Тем не менее, всем собакам нужны физические нагрузки и уход, поэтому важно убедиться, что их потребности соответствуют вашему образу жизни.

Породы собак с кошачьими качествами

Сиба-ину. Это независимые и известные своим упрямством собаки, которых часто сравнивают с кошками. Они ценят время, проведенное в одиночестве, а еще - они удивительно тихие.

Басенджи. Их называют собаками, которые не умеют лаять. Они умны, независимы и элегантны. Вместо лая они издают уникальный звук, напоминающий йодль.

Бишон-фризе. Игривые, ласковые и любопытные. Бишоны — отличные комнатные собачки. Как и кошки, они не любят воду, хотя их пушистая шерсть требует регулярного ухода.

Бульдоги. Несмотря на свою суровую внешность, бульдоги в душе домоседы. Они любят обниматься, нуждаются в минимальной физической нагрузке и привносят в дом спокойствие и дружелюбие.

Чихуахуа. Маленькие, дерзкие и харизматичные чихуахуа иногда могут быть робкими, но за ними легко ухаживать. По сути, это порода пугливых кошек. Они могут жить до 20 лет.

Китайский шарпей. Порода, известная своей независимостью и серьезным нравом. Они любят находиться рядом с хозяином, но не слишком ласковые.

Чау-чау. Это гордая и преданная собака. Часто она сильнее всего привязывается лишь к одному человеку.

Пиренейская горная собака. Несмотря на свои размеры, эти нежные гиганты спокойны, терпеливы и требуют на удивление мало физической активности. Они могут наслаждаться короткой прогулкой и быть довольными на весь день.

Японский хин. Маленькие, обаятельные и неэнергичные японские хины — ласковые, но в то же время достойные компаньоны.

Манчестерский терьер. Изначально выведенные для охоты на мелких вредителей, они ласковы с семьей, но сдержанны с незнакомцами, как и кошки.

Стоит учесть, что они не доверяют другим животным, которых могут счесть добычей.

Пекинес. Преданные, умные и немного упрямые пекинесы держатся с королевской осанкой. Они обладают высоким интеллектом, из-за чего некоторые считают их упрямыми, как и кошек.

Немецкий дог. Нежные и ласковые, немецкие доги в душе — "комнатные собачки", несмотря на свой внушительный размер. Этой породе не требуется много ежедневных упражнений.

Скотч-терьер. Независимые и энергичные, уверенные в себе собаки. Они станут отличными компаньонами как для пожилых людей, так и для молодых семей.

Ши-тцу. Игривые, ласковые и общительные миниатюрные собаки имеют веселый нрав и заставят вас улыбаться.

Уиппет. Это изящные и кошачьи в своих движениях собаки. Они очень ласковые, спокойные и любят свернуться калачиком в теплых местах, как кошки.

Ранее Главред писал, что некоторые собаки очень любят смотреть телевизор. В западных странах даже открывают специальные телеканалы, которые ориентируются исключительно на четырехлапую аудиторию. Но что же видит собака, когда смотрит телевизор, и как ее реакция на увиденное может пролить свет на черты характера животного?

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

