Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумаги

Втулки от туалетной бумаги могут облегчить быт и организовать пространство.

Что сделать из втулки от бумаги / коллаж: Главред, фото: pixabay

Большинство людей просто выбрасывают втулки от туалетной бумаги, но они могут стать неожиданно полезными. В частности, из них можно создать различные вещи, которые будут помогать в быту.

Главред решил разобраться, для чего можно использовать втулки от туалетной бумаги.

Что делать с туалетными втулками

Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что втулки от туалетной бумаги могут облегчить быт и организовать пространство.

Она также поделилась собственными секретами использования втулок.

Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги

Ароматизатор в мусорный бак

Если вы хотите, чтобы мусорный бак оставался сухим и дольше пах свежестью, возьмите втулки от туалетной бумаги и положите их на дно бака. Сверху на втулку капните несколько капель эфирного масла.

"Это очень актуально для кухни. Ну а запах эфирного масла вы будете чувствовать каждый раз, когда открываете ведро", - говорится в видео.

Стелька от деформации обуви

Когда обувь оставляют на длительное хранение, обязательно нужно положить что-то внутрь, чтобы сохранить форму и предотвратить деформацию.

Для этого можно использовать втулку. Ее нужно разрезать по длине и засунуть внутрь.

"Такая хитрость поможет сохранить форму. Бумажная втулка также будет впитывать излишки влаги, что предотвратит появление неприятных запахов и рост плесени", - отмечает женщина.

Контейнер для зарядок

Бумажные втулки также можно использовать для организации пространства.

"Сейчас у каждого есть множество зарядных устройств: от телефона, от планшета, от часов, от фонарика. И если их просто складывать в коробку, провода будут путаться между собой, и быстро найти нужное зарядное устройство не получится. Поэтому аккуратно соберите провод и засуньте его внутрь втулки. Для удобства на каждой втулке можете написать, что в ней лежит. Благодаря такой хитрости, во-первых, у вас будет порядок, а во-вторых, вам не придется тратить много времени на поиски нужного кабеля или зарядки", - говорит автор видео.

Горшки для рассады

Из втулок также можно сделать небольшие биораскладные горшки для посева семян.

"Крестом сделайте четыре надреза на втулке длиной примерно 1 см. Далее поочередно сминайте их внутрь. Такой горшок идеально подходит для рассады многих овощей и цветов", - подытожила женщина.

Интересные трюки с втулками от туалетной бумаги - видео:

Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками.

