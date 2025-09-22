Укр
Читать на украинском
Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумаги

Мария Николишин
22 сентября 2025, 18:44
Втулки от туалетной бумаги могут облегчить быт и организовать пространство.
Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумаги
Что сделать из втулки от бумаги / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему не стоит выбрасывать втулки от туалетной бумаги
  • Что из них можно сделать

Большинство людей просто выбрасывают втулки от туалетной бумаги, но они могут стать неожиданно полезными. В частности, из них можно создать различные вещи, которые будут помогать в быту.

Главред решил разобраться, для чего можно использовать втулки от туалетной бумаги.

Что делать с туалетными втулками

Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что втулки от туалетной бумаги могут облегчить быт и организовать пространство.

Она также поделилась собственными секретами использования втулок.

Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги

Ароматизатор в мусорный бак

Если вы хотите, чтобы мусорный бак оставался сухим и дольше пах свежестью, возьмите втулки от туалетной бумаги и положите их на дно бака. Сверху на втулку капните несколько капель эфирного масла.

"Это очень актуально для кухни. Ну а запах эфирного масла вы будете чувствовать каждый раз, когда открываете ведро", - говорится в видео.

Стелька от деформации обуви

Когда обувь оставляют на длительное хранение, обязательно нужно положить что-то внутрь, чтобы сохранить форму и предотвратить деформацию.

Для этого можно использовать втулку. Ее нужно разрезать по длине и засунуть внутрь.

"Такая хитрость поможет сохранить форму. Бумажная втулка также будет впитывать излишки влаги, что предотвратит появление неприятных запахов и рост плесени", - отмечает женщина.

Контейнер для зарядок

Бумажные втулки также можно использовать для организации пространства.

"Сейчас у каждого есть множество зарядных устройств: от телефона, от планшета, от часов, от фонарика. И если их просто складывать в коробку, провода будут путаться между собой, и быстро найти нужное зарядное устройство не получится. Поэтому аккуратно соберите провод и засуньте его внутрь втулки. Для удобства на каждой втулке можете написать, что в ней лежит. Благодаря такой хитрости, во-первых, у вас будет порядок, а во-вторых, вам не придется тратить много времени на поиски нужного кабеля или зарядки", - говорит автор видео.

Горшки для рассады

Из втулок также можно сделать небольшие биораскладные горшки для посева семян.

"Крестом сделайте четыре надреза на втулке длиной примерно 1 см. Далее поочередно сминайте их внутрь. Такой горшок идеально подходит для рассады многих овощей и цветов", - подытожила женщина.

Интересные трюки с втулками от туалетной бумаги - видео:

Советы для дома

Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:31Синоптик
Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

20:04Война
Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:50Война
Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустовВидео

