Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумаги

Большинство людей просто выбрасывают втулки от туалетной бумаги, но они могут стать неожиданно полезными. В частности, из них можно создать различные вещи, которые будут помогать в быту.
Главред решил разобраться, для чего можно использовать втулки от туалетной бумаги.
Что делать с туалетными втулками
Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что втулки от туалетной бумаги могут облегчить быт и организовать пространство.
Она также поделилась собственными секретами использования втулок.
Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги
Ароматизатор в мусорный бак
Если вы хотите, чтобы мусорный бак оставался сухим и дольше пах свежестью, возьмите втулки от туалетной бумаги и положите их на дно бака. Сверху на втулку капните несколько капель эфирного масла.
"Это очень актуально для кухни. Ну а запах эфирного масла вы будете чувствовать каждый раз, когда открываете ведро", - говорится в видео.
Стелька от деформации обуви
Когда обувь оставляют на длительное хранение, обязательно нужно положить что-то внутрь, чтобы сохранить форму и предотвратить деформацию.
Для этого можно использовать втулку. Ее нужно разрезать по длине и засунуть внутрь.
"Такая хитрость поможет сохранить форму. Бумажная втулка также будет впитывать излишки влаги, что предотвратит появление неприятных запахов и рост плесени", - отмечает женщина.
Контейнер для зарядок
Бумажные втулки также можно использовать для организации пространства.
"Сейчас у каждого есть множество зарядных устройств: от телефона, от планшета, от часов, от фонарика. И если их просто складывать в коробку, провода будут путаться между собой, и быстро найти нужное зарядное устройство не получится. Поэтому аккуратно соберите провод и засуньте его внутрь втулки. Для удобства на каждой втулке можете написать, что в ней лежит. Благодаря такой хитрости, во-первых, у вас будет порядок, а во-вторых, вам не придется тратить много времени на поиски нужного кабеля или зарядки", - говорит автор видео.
Горшки для рассады
Из втулок также можно сделать небольшие биораскладные горшки для посева семян.
"Крестом сделайте четыре надреза на втулке длиной примерно 1 см. Далее поочередно сминайте их внутрь. Такой горшок идеально подходит для рассады многих овощей и цветов", - подытожила женщина.
Интересные трюки с втулками от туалетной бумаги - видео:
Об источнике: Советы для дома
Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
