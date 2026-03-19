Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

Глобальное потепление может повлиять на здоровье людей не только напрямую, но и через изменение климата и образа жизни.
По данным исследования, о котором пишет The Guardian, рост температуры приводит к тому, что люди начинают меньше двигаться, а это со временем увеличивает риски для здоровья.
Ученые предупреждают: к середине века это может обернуться сотнями тысяч дополнительных преждевременных смертей ежегодно.
Анализ данных из десятков стран показал, что длительные периоды жары напрямую связаны со снижением физической активности. Чем больше жарких месяцев в году, тем выше доля людей, ведущих малоподвижный образ жизни — особенно в странах с ограниченными ресурсами.
Недостаток движения уже сегодня считается серьезным фактором риска: он связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и проблем с психическим здоровьем. При этом значительная часть населения мира не соблюдает даже базовые рекомендации по активности.
Исследование, опубликованное в The Lancet Global Health, также указывает на возможные экономические последствия — снижение продуктивности труда и многомиллиардные потери. Особенно уязвимыми окажутся регионы с жарким климатом, где людям сложнее адаптироваться из-за нехватки инфраструктуры и доступа к охлаждённым помещениям.
Авторы подчёркивают, что проблему нельзя рассматривать только как личный выбор человека. По их мнению, она требует системных решений — от создания более комфортной городской среды до развития доступных условий для безопасной физической активности даже в условиях жары.
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
