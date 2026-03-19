Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

https://glavred.info/nauka/globalnaya-zhara-ubivaet-neozhidannaya-ugroza-ot-povysheniya-temperatury-10750061.html Ссылка скопирована

Климат Украины серьезно меняется

Вы узнаете:

Глобальное потепление может повлиять на здоровье людей не только напрямую, но и через изменение климата и образа жизни.

По данным исследования, о котором пишет The Guardian, рост температуры приводит к тому, что люди начинают меньше двигаться, а это со временем увеличивает риски для здоровья.

видео дня

Ученые предупреждают: к середине века это может обернуться сотнями тысяч дополнительных преждевременных смертей ежегодно.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Анализ данных из десятков стран показал, что длительные периоды жары напрямую связаны со снижением физической активности. Чем больше жарких месяцев в году, тем выше доля людей, ведущих малоподвижный образ жизни — особенно в странах с ограниченными ресурсами.

Недостаток движения уже сегодня считается серьезным фактором риска: он связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и проблем с психическим здоровьем. При этом значительная часть населения мира не соблюдает даже базовые рекомендации по активности.

Исследование, опубликованное в The Lancet Global Health, также указывает на возможные экономические последствия — снижение продуктивности труда и многомиллиардные потери. Особенно уязвимыми окажутся регионы с жарким климатом, где людям сложнее адаптироваться из-за нехватки инфраструктуры и доступа к охлаждённым помещениям.

Авторы подчёркивают, что проблему нельзя рассматривать только как личный выбор человека. По их мнению, она требует системных решений — от создания более комфортной городской среды до развития доступных условий для безопасной физической активности даже в условиях жары.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред