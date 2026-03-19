Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

Алексей Тесля
19 марта 2026, 03:26
Чем больше жарких месяцев в году, тем выше доля людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Климат Украины серьезно меняется / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Рост температуры приводит к тому, что люди начинают меньше двигаться
  • Есть риск сотен тысяч дополнительных преждевременных смертей

Глобальное потепление может повлиять на здоровье людей не только напрямую, но и через изменение климата и образа жизни.

По данным исследования, о котором пишет The Guardian, рост температуры приводит к тому, что люди начинают меньше двигаться, а это со временем увеличивает риски для здоровья.

видео дня

Ученые предупреждают: к середине века это может обернуться сотнями тысяч дополнительных преждевременных смертей ежегодно.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Анализ данных из десятков стран показал, что длительные периоды жары напрямую связаны со снижением физической активности. Чем больше жарких месяцев в году, тем выше доля людей, ведущих малоподвижный образ жизни — особенно в странах с ограниченными ресурсами.

Недостаток движения уже сегодня считается серьезным фактором риска: он связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и проблем с психическим здоровьем. При этом значительная часть населения мира не соблюдает даже базовые рекомендации по активности.

Исследование, опубликованное в The Lancet Global Health, также указывает на возможные экономические последствия — снижение продуктивности труда и многомиллиардные потери. Особенно уязвимыми окажутся регионы с жарким климатом, где людям сложнее адаптироваться из-за нехватки инфраструктуры и доступа к охлаждённым помещениям.

Авторы подчёркивают, что проблему нельзя рассматривать только как личный выбор человека. По их мнению, она требует системных решений — от создания более комфортной городской среды до развития доступных условий для безопасной физической активности даже в условиях жары.

9 климатических рекордов Украины
/ Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука климат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять