Специалисты предлагают неожиданный, но действенный способ для борьбы с неприятным запахом.

Как избавиться от запаха в кроссовках / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Причина проблемы кроется не в самой обуви, а в бактериях

Специалисты предлагают неожиданный, но действенный способ

Неприятный запах в кроссовках часто пытаются устранить проветриванием или специальными средствами, но это даёт лишь временный эффект.

Причина проблемы кроется не в самой обуви, а в бактериях, которые активно размножаются во влажной и тёплой среде внутри после носки, пишет Express.

Специалисты предлагают неожиданный, но действенный способ — использовать холод. Низкие температуры губительны для бактерий, поэтому обычная морозильная камера может помочь избавиться от источника запаха, а не просто замаскировать его.

Для этого обувь сначала очищают от грязи, при возможности вынимают стельки, затем помещают в герметичный пакет и оставляют в морозильнике примерно на ночь. После этого кроссовкам дают согреться при комнатной температуре.

Такой метод не требует химии, не портит материалы и подходит для большинства видов обуви, позволяя вернуть свежесть без лишних затрат.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

