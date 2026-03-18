Зачем ношеные кроссовки оставляют в морозилке: ответ сразит просто наповал

Вы узнаете:
- Причина проблемы кроется не в самой обуви, а в бактериях
- Специалисты предлагают неожиданный, но действенный способ
Неприятный запах в кроссовках часто пытаются устранить проветриванием или специальными средствами, но это даёт лишь временный эффект.
Причина проблемы кроется не в самой обуви, а в бактериях, которые активно размножаются во влажной и тёплой среде внутри после носки, пишет Express.
Специалисты предлагают неожиданный, но действенный способ — использовать холод. Низкие температуры губительны для бактерий, поэтому обычная морозильная камера может помочь избавиться от источника запаха, а не просто замаскировать его.
Для этого обувь сначала очищают от грязи, при возможности вынимают стельки, затем помещают в герметичный пакет и оставляют в морозильнике примерно на ночь. После этого кроссовкам дают согреться при комнатной температуре.
Такой метод не требует химии, не портит материалы и подходит для большинства видов обуви, позволяя вернуть свежесть без лишних затрат.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
