Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способ

Алексей Тесля
25 августа 2025, 11:58
Существует простой и натуральный способ привести микроволновую печь в порядок.
Микроволновка
Как отмыть микроволновку / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Простой и натуральный способ привести микроволновую печь в порядок
  • Один способ не только очищает, но и оставляет после себя приятный аромат

Нет ничего неприятнее, чем открыть микроволновку и увидеть засохшие остатки пищи, жирные следы и неприятный запах, от которого трудно избавиться. Очистка такого загрязнения может занять много времени, а использование агрессивной бытовой химии в приборе, где готовится еда, не всегда безопасно.

К счастью, существует простой и натуральный способ привести микроволновую печь в порядок — с помощью обычного лимона и воды, пишет Express.

Эмма Кристенсен из The Kitchn предлагает эффективный метод:

  • выжмите сок из половины лимона в жаропрочную миску и добавьте около половины стакана воды;
  • поместите в ту же миску оставшиеся лимонные половинки;
  • поставьте емкость в микроволновую печь и включите её на максимальную мощность примерно на три минуты;
  • вода закипит, а лимонный пар заполнит камеру и размягчит загрязнения.
  • после завершения цикла оставьте дверцу закрытой еще на пять минут, чтобы пар продолжал действовать;
  • затем аккуратно достаньте миску и протрите внутренние стенки микроволновки мягкой тканью;
  • если остались стойкие загрязнения — смочите ткань в лимонной воде и аккуратно потрите нужные участки;
  • не забудьте вытереть дверцу и почистить поворотный поднос, если он съемный.

Этот способ не только очищает внутреннюю поверхность устройства, но и оставляет после себя приятный свежий аромат. Лимон — доступное и натуральное средство, что делает его экономичной альтернативой магазинным чистящим продуктам.

Метод идеально подходит для быстрой, безопасной и бережной очистки микроволновки без риска повредить её поверхность.

Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика
Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика / Главред

Что нельзя разогревать в микроволновке

Виноград. Особенно разрезанные ягоды при нагреве в микроволновке могут вызывать крошечные вспышки из-за неравномерного распределения тепла. Это может быть опасно и даже привести к повреждению прибора.

Яйца в скорлупе. При нагреве внутри яйца накапливается давление, что может привести к его взрыву как в процессе нагрева, так и уже после извлечения из печи.

Переработанное мясо. Колбасы, сосиски и другие мясные изделия промышленной обработки при нагревании в микроволновке могут выделять опасные соединения, способные вредить сердечно-сосудистой системе.

Морковь и хот-доги. В моркови могут присутствовать природные минералы, которые при нагреве провоцируют искрение. С хот-догами может происходить нечто похожее из-за содержания солей и добавок.

Детское питание и грудное молоко. Микроволновка может прогреть их неравномерно, в результате чего внутри образуются перегретые участки, способные обжечь ребёнка.

Сырое мясо. В микроволновке тепло распределяется неравномерно, особенно в крупных кусках, что может привести к тому, что снаружи продукт будет выглядеть готовым, а внутри останется сырым.

Смотрите видео - как отмыть микроволновку:

Ранее Главред писал о том, как отмыть плиту от застарелого жира. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отмыть микроволновку от старого жира. Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

