Путешествия во времени возможны: неожиданное открытие ученых

Константин Пономарев
7 мая 2026, 18:31
Ученые доказали, что путешествия во времени возможны без парадоксов. Новая теория объясняет, как сохраняется логика событий и почему прошлое сложно изменить.
Авторы работы, студент Жермен Тобар и доктор Фабио Коста
Доктор Фабио Коста проиллюстрировал научные данные / Коллаж Главред, фото: Ho Vu, Facebook

Вы узнаете:

  • Как путешествия во времени могут быть математически возможны
  • Что может произойти если человек вмешается во временную петлю
  • Почему путешествия во времени не ломают реальность

Международная группа исследователей представила работу, в которой утверждается, что путешествия во времени могут быть математически возможны и при этом не нарушать логику событий. Речь идет о модели, где исчезают классические парадоксы, вроде "убийства собственного дедушки".

Исследование было опубликовано в научном журнале Classical and Quantum Gravity и вызвало бурное обсуждение в научном сообществе. Об этом пишет Popular Mechanics.

Что именно доказали ученые

Авторы работы, студент Жермен Тобар и доктор Фабио Коста, предложили модель, основанную на так называемых замкнутых времениподобных кривых (ЗВК).

Эта концепция берет начало в теории Альберт Эйнштейн и предполагает возможность существования "петли времени", в которой события могут возвращаться к своему началу.

Главной проблема таких моделей считают парадоксы. Например, если человек отправится в прошлое и изменит любое событие, то его, а возможно и будущее всего человечества может изменится.

Доктор Фабио Коста (слева) со студентом Жерменом Тобаром / Фото: Ho Vu

Однако новая работа предлагает компромисс. По мнению ученых, если ключевые элементы событий остаются в причинно-следственной цепочке, остальное может изменяться без разрушения логики.

Почему парадоксы могут не возникнуть

Ученые предполагают, что временная система "самоисправляется", не позволяя произойти невозможным сценариям.

Например, если попытаться предотвратить важное событие в прошлом, обстоятельства все равно сложатся так, что оно произойдет, пусть и другим способом.

Это означает, что, свобода действий сохраняется частично, итоговые события остаются согласованными, а парадоксы просто не реализуются.

Ученые предполагают, что временная система "самоисправляется"
Ученые предполагают, что временная система "самоисправляется" / Фото: Ho Vu

По мнению ученых, такой подход напоминает не столько "эффект бабочки", сколько идею о том, что любые изменения уже встроены в общую картину времени.

Пример с пандемией COVID-19

В своем заявлении Фабио Коста проиллюстрировав научные данные с помощью аналогии"

"Предположим, вы путешествовали во времени, пытаясь предотвратить заражение "нулевого пациента" пандемии COVID-19. Однако, если бы вы предотвратили заражение этого человека, это лишило бы вас мотивации возвращаться назад и предотвращать пандемию с самого начала. Это парадокс, противоречие, которое часто заставляет людей думать, что путешествия во времени невозможны в нашей вселенной. Логически это трудно принять, потому что это повлияло бы на нашу свободу совершать любые произвольные действия. Это означало бы, что вы можете путешествовать во времени, но не можете делать ничего, что могло бы вызвать парадокс", - заявил он.

По его мнению, если человек отправится в прошлое, чтобы остановить "нулевого пациента", то он может столкнуться с парадоксом. Ведь если пандемия не начнется, у него не будет причины возвращаться назад.

По новой модели этого противоречия не возникнет, а события просто "подстроятся" так, чтобы сохранить логическую целостность.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

19:01Война
В МВД назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву — СМИ

18:27Война
Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

18:05Аналитика
Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

