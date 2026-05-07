Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется

Это отличный повод надеть вышиванку и еще раз вспомнить о богатых украинских традициях.

Когда День вышиванки / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Когда День вышиванки в Украине в 2026 году

Почему вышиванка считается символом Украины

День вышиванки — один из самых ярких и символичных праздников в Украине. В этот день украинцы по всему миру надевают национальную одежду, чтобы подчеркнуть уважение к традициям и культуре. Многие уже интересуются, когда День вышиванки в Украине в 2026 году и какого числа будут отмечать праздник.

Когда День вышиванки в Украине в 2026 году

В 2026 году День вышиванки в Украине будут отмечать 21 мая.

Праздник традиционно проходит в третий четверг мая, поэтому дата ежегодно меняется. Именно поэтому многие спрашивают: какого числа вышиванка в новом году. В 2026 году праздник выпадает на четверг, 21 мая.

Что такое День вышиванки

День вышиванки — это международный праздник, посвященный украинской национальной одежде.

Главная идея праздника — сохранить украинские традиции и популяризировать вышиванку как символ единства народа.

В этот день украинцы:

надевают вышиванки на работу и учебу

устраивают флешмобы и фотосессии

проводят концерты и культурные мероприятия

Когда начали праздновать День вышиванки в Украине

Праздник появился в 2006 году благодаря студентам Черновицкого национального университета. Идея быстро распространилась по всей стране, а затем и за ее пределами.

Со временем День вышиванки стал одним из самых узнаваемых украинских праздников в мире.

Почему вышиванка считается символом Украины

Вышиванка — это не просто одежда.

Каждый орнамент и цвет имеют особое значение и отражают традиции разных регионов Украины. Для многих украинцев вышитая рубашка символизирует:

национальную идентичность связь поколений уважение к истории и культуре

