Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется

День вышиванки — один из самых ярких и символичных праздников в Украине. В этот день украинцы по всему миру надевают национальную одежду, чтобы подчеркнуть уважение к традициям и культуре. Многие уже интересуются, когда День вышиванки в Украине в 2026 году и какого числа будут отмечать праздник.
Когда День вышиванки в Украине в 2026 году
В 2026 году День вышиванки в Украине будут отмечать 21 мая.
Праздник традиционно проходит в третий четверг мая, поэтому дата ежегодно меняется. Именно поэтому многие спрашивают: какого числа вышиванка в новом году. В 2026 году праздник выпадает на четверг, 21 мая.
Что такое День вышиванки
День вышиванки — это международный праздник, посвященный украинской национальной одежде.
Главная идея праздника — сохранить украинские традиции и популяризировать вышиванку как символ единства народа.
В этот день украинцы:
- надевают вышиванки на работу и учебу
- устраивают флешмобы и фотосессии
- проводят концерты и культурные мероприятия
Когда начали праздновать День вышиванки в Украине
Праздник появился в 2006 году благодаря студентам Черновицкого национального университета. Идея быстро распространилась по всей стране, а затем и за ее пределами.
Со временем День вышиванки стал одним из самых узнаваемых украинских праздников в мире.
Почему вышиванка считается символом Украины
Вышиванка — это не просто одежда.
Каждый орнамент и цвет имеют особое значение и отражают традиции разных регионов Украины. Для многих украинцев вышитая рубашка символизирует:
- национальную идентичность
- связь поколений
- уважение к истории и культуре
