День вышиванки 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

День украинской вышиванки 2022 / depositphotos.com/

Вышитая рубашка является одним из самых популярных символов Украины и культуры страны. В каждом регионе страны были свои орнаменты и узоры, самыми распространенными цветами вышивки были красный и черный.

День украинской вышиванки 2022 не является государственным праздником, однако стал одним из самых любимых в народе. Отмечают день вышиванки с 2006 года, когда студентка Черновицкого университета предложила одногрупникам прийти на пары в рубашках с орнаментом.

Этот праздник ежегодно отмечается в третий четверг мая. Люди во всем мире надевают этнические одежды, показывая принадлежность к украинской культуре и традициям.

В мирное время в этот день устраиваются всевозможные ярмарки и проходят фестивали. В некоторых городах устраивают парады вышиванок. В условиях военного положения массовые мероприятия проводиться не будут, однако можно отметить этот праздник в кругу семьи.

Поздравления с днем вышиванки, картинки и открытки

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

День украинской вышиванки 2022

***

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Як червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду міжду люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято,

Й весело святкують

Вишиванки День!

День вышиванки 2022

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С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции - одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всюду. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

***

Вышиванка – это одежда свободных и сильных, несломимых духом! Поздравляю с праздником – Днем вышиванки! Желаю вам всегда оставаться сильными, крепкими и восхитительными! Слава Украине! Героям слава!

День вышиванки в Украине 2022

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Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю счастья и крепчайшего здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное – придает сил, вдохновения на новые достижения.

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Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

День украинской вышиванки 2022

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

В ній душі наснага, материнська ласка,

Це митецький витвір! З твоїм Днем, краса і казка!

День вышиванки 2022