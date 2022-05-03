День вышиванки 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

День вышиванки стал одним из самых любимых праздников украинцев.
Вышитая рубашка является одним из самых популярных символов Украины и культуры страны. В каждом регионе страны были свои орнаменты и узоры, самыми распространенными цветами вышивки были красный и черный.
День украинской вышиванки 2022 не является государственным праздником, однако стал одним из самых любимых в народе. Отмечают день вышиванки с 2006 года, когда студентка Черновицкого университета предложила одногрупникам прийти на пары в рубашках с орнаментом.
Этот праздник ежегодно отмечается в третий четверг мая. Люди во всем мире надевают этнические одежды, показывая принадлежность к украинской культуре и традициям.
В мирное время в этот день устраиваются всевозможные ярмарки и проходят фестивали. В некоторых городах устраивают парады вышиванок. В условиях военного положения массовые мероприятия проводиться не будут, однако можно отметить этот праздник в кругу семьи.
Поздравления с днем вышиванки, картинки и открытки
Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будемо святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.
***
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Як червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду міжду люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято,
Й весело святкують
Вишиванки День!
***
С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции - одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всюду. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!
***
Вышиванка – это одежда свободных и сильных, несломимых духом! Поздравляю с праздником – Днем вышиванки! Желаю вам всегда оставаться сильными, крепкими и восхитительными! Слава Украине! Героям слава!
***
Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю счастья и крепчайшего здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное – придает сил, вдохновения на новые достижения.
***
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
***
Вишиванка рідна, ну хіба не диво?
В ній ходити модно, стильно і красиво.
В ній душі наснага, материнська ласка,
Це митецький витвір! З твоїм Днем, краса і казка!