В каком возрасте люди чувствуют себя счастливее: неожиданное объяснение

Константин Пономарев
7 мая 2026, 13:22
Исследование показало, что с годами люди становятся счастливее. Эксперты рассказали, какие привычки и изменения этому способствуют.
Ученые выяснили в каком возрасте люди чувствуют себя счастливее / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему после 40 жизнь внезапно становится лучше
  • Какие привычки делают людей счастливее с возрастом
  • В каком возрасте приходит уверенность и внутренний покой

Новое исследование показало, что пик счастья и ощущения здоровья у многих людей наступает примерно в 47 лет. Ученые выяснили, что именно в этом возрасте люди чаще всего чувствуют себя уверенными, спокойными и удовлетворенными жизнью.

По данным опроса, проведенного среди 2000 жителей Великобритании, именно после 40 лет многие начинают ощущать, что их жизнь становится лучше, как физически, так и эмоционально. Почти половина респондентов призналась, что с возрастом они стали лучше понимать свой организм и внимательнее относиться к здоровью. Об этом пишет Daily Mail.

Осознанность вместо гонки за внешним видом

Эксперты отмечают, что ключевую роль играет изменение приоритетов. Люди все меньше концентрируются на внешнем виде и все больше обращают внимание на свое внутреннее состояние.

По словам специалиста по клиническому образованию Миранды Паскуччи, с возрастом приходит понимание, что здоровье — это не только внешний облик, но и общее самочувствие, уровень энергии и работа организма в целом.

Многие участники опроса признались, что начали чаще выбирать полезную пищу, реже употреблять алкоголь и меньше проводить время на шумных вечеринках. Более четверти заявили, что значительно сократили подобный образ жизни по сравнению с 20–30 годами.

Меньше давления

Одним из важных факторов стало снижение зависимости от мнения окружающих. Около 35% респондентов отметили, что после 40 лет им стало гораздо менее важно угождать другим.

Люди начинают выстраивать личные границы, уделять больше времени себе и своему благополучию. Многие также связывают улучшение качества жизни с семьей. По их мнению, дети и внуки придают жизни смысл и динамику.

Около 35% респондентов отметили, что после 40 лет им стало гораздо менее важно угождать другим / Фото: Pexels

Издание отмечает, что в социальных сетях пользователи все чаще начали делиться тем, что именно после 40 лет почувствовали настоящую уверенность и внутреннюю свободу.

Когда начинается старость

Интересно, что представления о старении тоже смещаются. Согласно отдельному опросу, люди все чаще считают, что "старость" начинается только после 69 лет.

Ранее исследования указывали на более раннюю границу (около 62 лет), однако современные данные говорят о том, что отношение к возрасту постепенно меняется.

Авторы исследования подчеркивают, что несмотря на это, заботиться о здоровье важно начинать как можно раньше, а не откладывать на потом.

Мнения большинства поддержала популярная тиктокершка @tammy.stylist.

"40 лет - это очень тяжело. Все считают это чем-то ужасным, но мне кажется, что мои 40 лет были намного лучше, чем 30. Я знаю, кто я. У меня есть четкие границы. Я избавился от всех паршивых овец", - написала она о одном из своих роликов.

Ранее Главред писал о том, что люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года. Развитие технологий может привести к моменту, когда старение замедлится, а продолжительность жизни начнет расти быстрее.

Также сообщалось о том, когда человек считается старым. Современные исследования показывают, что этот возраст сдвинулся примерно на 7 лет.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

