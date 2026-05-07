Что обязательно нужно сделать с тюльпанами после цветения: секрет от садоводов

Если правильно организовать уход, тюльпаны будут оставаться здоровыми и обильно цвести каждый год.

Что делать с тюльпанами после цветения / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что делать с тюльпанами после цветения

Нужно ли выкапывать тюльпаны

Чем подкормить тюльпаны после цветения

Сезон тюльпанов постепенно подходит к концу. Чтобы в следующем году они снова украсили сад яркими красками, важно правильно позаботиться о луковицах после завершения цветения.

Главред расскажет, что делать с тюльпанами после цветения, чтобы сохранить растения здоровыми до следующего сезона.

Что делать с тюльпанами после цветения

Когда лепестки опадают, рекомендуем удалить увядшие цветочные головки, оставив листья и стебли. Это предотвращает образование семян и позволяет всем питательным веществам поступать в луковицу. Зеленые части растения еще некоторое время активно работают, они осуществляют фотосинтез и накапливают энергию для следующего сезона. Именно поэтому не следует спешить срезать листья: они должны высохнуть естественным путем. В этот период полезно внести удобрения, чтобы луковица получила максимум питательных веществ, пишет Kobieta Interia.

Нужно ли выкапывать тюльпаны на зиму

Луковицы тюльпанов морозостойкие, но выживут только в легкой, проницаемой почве, которая не задерживает воду. В тяжелой и влажной почве они быстро загнивают. Если вы решили оставить их в земле, важно обеспечить солнечное место и хорошо дренированную почву. Летом луковицы подкапывают, чтобы они не заглублялись слишком глубоко.

В то же время стоит помнить: даже при благоприятных условиях тюльпаны желательно выкапывать хотя бы раз в 2–3 года. Это поможет избежать истощения луковиц и сохранит обильное цветение.

Второй вариант ухода — выкапывание луковиц после цветения. Это позволяет проверить их состояние, отсортировать здоровые и поврежденные, а также предотвратить гниение. Кроме того, выкапывание позволяет получить дополнительные дочерние луковицы, которые можно высадить в следующем году. Такой подход не только гарантирует появление цветов весной, но и экономит средства, ведь вы сможете размножать собственные растения без необходимости покупать новые.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Об источнике: Kobieta Interia Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге. Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни. Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

