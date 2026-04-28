Одуванчики быстро разрастаются на газоне и могут испортить его, если не принять меры вовремя.

Как избавиться от одуванчиков на участке — какой гербицид уничтожает одуванчик / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Одуванчики — один из самых распространенных сорняков, который быстро портит вид газона. У них глубокие корни, и они легко размножаются благодаря семенам, разносимым ветром. Поэтому борьба с ними требует системного подхода.

Как избавиться от одуванчиков на участке

Если одуванчиков немного, их можно удалять вручную. Важно вытаскивать корень полностью, иначе растение быстро восстановится. Для этого используют специальные садовые инструменты, которые помогают достать корень из глубины почвы, пишет Express.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Когда сорняков много, ручная прополка уже неэффективна. В таких случаях применяют удобрения с гербицидом — так называемые средства "уничтожь сорняки и подкорми". Они действуют комплексно: уничтожают одуванчики вместе с корнями и одновременно питают газон, делая траву гуще и здоровее. Благодаря этому газон сам создает естественный барьер для новых сорняков.

Оптимальный период для первой обработки — апрель и начало мая, когда трава активно растет. Важно учитывать возраст газона: на только что засеянных участках удобрения с гербицидами применять нельзя, их используют только на газонах старше полугода.

После внесения средства газон следует хорошо полить или проводить обработку перед дождем, чтобы избежать риска ожогов. Не рекомендуем применять удобрения в жаркую погоду — лучше выбирать прохладные вечера или пасмурные дни. Это обеспечит равномерное действие препарата и безопасный эффект для травы.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

