Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

Инна Ковенько
28 апреля 2026, 02:31
Одуванчики быстро разрастаются на газоне и могут испортить его, если не принять меры вовремя.
  • Как избавиться от одуванчиков на газоне
  • Какой гербицид уничтожает одуванчик

Одуванчики — один из самых распространенных сорняков, который быстро портит вид газона. У них глубокие корни, и они легко размножаются благодаря семенам, разносимым ветром. Поэтому борьба с ними требует системного подхода.

Как избавиться от одуванчиков на участке

Если одуванчиков немного, их можно удалять вручную. Важно вытаскивать корень полностью, иначе растение быстро восстановится. Для этого используют специальные садовые инструменты, которые помогают достать корень из глубины почвы, пишет Express.

Когда сорняков много, ручная прополка уже неэффективна. В таких случаях применяют удобрения с гербицидом — так называемые средства "уничтожь сорняки и подкорми". Они действуют комплексно: уничтожают одуванчики вместе с корнями и одновременно питают газон, делая траву гуще и здоровее. Благодаря этому газон сам создает естественный барьер для новых сорняков.

Оптимальный период для первой обработки — апрель и начало мая, когда трава активно растет. Важно учитывать возраст газона: на только что засеянных участках удобрения с гербицидами применять нельзя, их используют только на газонах старше полугода.

После внесения средства газон следует хорошо полить или проводить обработку перед дождем, чтобы избежать риска ожогов. Не рекомендуем применять удобрения в жаркую погоду — лучше выбирать прохладные вечера или пасмурные дни. Это обеспечит равномерное действие препарата и безопасный эффект для травы.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участкеВидео

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назадВидео

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"мнение

Лимоны будут свежими неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

