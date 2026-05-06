Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожая

Руслан Иваненко
6 мая 2026, 19:46
Автор рассказал, почему начало мая является решающим периодом для получения обильного и качественного урожая смородины.
Смородина
Как поэтапная подкормка смородины помогает получить сладкие и крупные ягоды

Вы узнаете:

  • Как правильно подкармливать смородину весной
  • Какие ошибки портят урожай ягод
  • Как омолодить старые кусты смородины

Весенний период для владельцев приусадебных участков считается решающим в уходе за смородиной. Именно сейчас растение переходит в фазу активного роста, и любые ошибки или, наоборот, грамотные действия определяют результат всего сезона.

Главред решил рассказать, почему именно начало мая является ключевым периодом для формирования будущего урожая смородины.

По словам автора YouTube-канала "Секреты урожая", в это время формируется фундамент будущего урожая, а небрежность может привести к мелким и кислым ягодам даже на здоровых кустах.

Специалист подчеркивает, что весенняя подкормка смородины должна происходить поэтапно. В начале сезона растению необходимо помочь восстановиться после зимнего покоя и нарастить зеленую массу. Для этого применяют азотные удобрения, которые стимулируют развитие побегов и листьев.

Самый быстрый эффект дает раствор карбамида, однако сторонники органического земледелия часто используют настой куриного помета, обязательно соблюдая технологию ферментации, чтобы избежать повреждения корневой системы.

Подготовка к цветению

Второй этап ухода приходится на период перед цветением или во время него. В этот момент азотные удобрения полностью исключают, поскольку избыточное питание провоцирует активный рост листьев в ущерб формированию ягод.

Вместо этого акцент делается на фосфоре и калии, которые отвечают за цветение, завязывание плодов и их качество. Опытные садоводы используют минеральные смеси или натуральные настои на основе древесной золы, богатой микроэлементами.

Формирование завязей и ягод

Третий этап ухода происходит в конце мая, когда активно формируются завязи. В этот период важно обеспечить растение бором и комплексными подкормками, которые способствуют укрупнению ягод, повышению их сладости и укреплению структуры плодов. Бор также снижает риск растрескивания ягод в случае резких изменений влажности.

Типичные ошибки в уходе

Эксперт отдельно обращает внимание на типичные ошибки, которые могут свести на нет все усилия. Среди типичных ошибок — смешивание золы с азотными удобрениями, что нейтрализует их действие, а также внесение подкормок в сухую почву без предварительного полива.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Негативно влияют и использование свежего навоза, который может вызвать грибковые заболевания, и хлорсодержащих калийных удобрений, которые смородина плохо переносит.

Омоложение

В случае старых или запущенных кустов одной только подкормки недостаточно. Садовод советует применять метод омоложения, когда после ранней азотной подкормки проводят обрезку старых ветвей с оставлением только молодых побегов.

Такой подход стимулирует обновление растения и формирование сильных плодоносящих ветвей уже в текущем сезоне.

Подробнее об уходе за смородиной в мае смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

удобрения сад смородина
